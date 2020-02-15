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Украина потеряет Донбасс в случае отказа от Минских соглашений, - Медведчук

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук подчеркнул, что единственной альтернативой Минским соглашениям является только потеря Донбасса, чего, по его мнению, действующая власть не понимает

сегодня, 14:16
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Украина потеряет Донбасс в случае отказа от Минских соглашений, - Медведчук

"Вы же знаете, что в последнее время, особенно после прихода команды Зеленского, имеют место дискуссии, аналитические материалы, сумбурные высказывания представителей власти о том, что Минские соглашения надо пересмотреть и сделать возможным их реализацию. Но это, большей частью из-за отсутствия какого либо опыта, или профессионализма", - сказал политик.

По мнению Медведчука, все предложения новой власти по Донбассу "берутся с потолка".

"Представители команды Зеленского не понимают,  что альтернативы минским соглашениям (речь о трех документах - так, кстати говорится и в Парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года) нет. Альтернатива может быть только одна: потеря для Украины Донбасса. Потеря людей, граждан Украины. Вот, к сожалению, какая может быть альтернатива", - пояснил нардеп.

Отметим, ранее Виктор Медведчук заявил, что отсутствие активных шагов по реализации Минских соглашений приведет к эскалации конфликта на Донбассе. 


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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-alternativa-minskim-soglasheniyam-mozhet-byt-tolko-odna-poterya-dlya-ukrainy-donbassa-525481.html
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