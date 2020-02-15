Украина потеряет Донбасс в случае отказа от Минских соглашений, - Медведчук

"Вы же знаете, что в последнее время, особенно после прихода команды Зеленского, имеют место дискуссии, аналитические материалы, сумбурные высказывания представителей власти о том, что Минские соглашения надо пересмотреть и сделать возможным их реализацию. Но это, большей частью из-за отсутствия какого либо опыта, или профессионализма", - сказал политик.



По мнению Медведчука, все предложения новой власти по Донбассу "берутся с потолка".



"Представители команды Зеленского не понимают, что альтернативы минским соглашениям (речь о трех документах - так, кстати говорится и в Парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года) нет. Альтернатива может быть только одна: потеря для Украины Донбасса. Потеря людей, граждан Украины. Вот, к сожалению, какая может быть альтернатива", - пояснил нардеп.

Отметим, ранее Виктор Медведчук заявил, что отсутствие активных шагов по реализации Минских соглашений приведет к эскалации конфликта на Донбассе.

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