Жителям Донбасса нужно создать условия, чтобы им хотелось вернуться, - Медведчук

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Власть Украины должна, в первую очередь, возвращать не
территорию Донбасса, а людей, которые там живут. Об этом заявил председатель
политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный
депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам "112 Украина",
NewsOne, ZIK и "Интер".
"И самая главная стратегическая ошибка в высказывании
г-на Зеленского заключается в том, что он продолжает пытаться вернуть
территории и людей. А возвращать надо людей. Через их сознание, через
предоставление гарантий безопасности, через их желание вернуться. То, что мы
называем возвращением Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. И если такого
желания не будет, потому что мне приходят на память данные, опубликованные в
ноябре или в декабре социологического исследования "Зеркала недели"
на тех территориях - это страшные данные. Они в упор, если верить в их
достоверность, не видят себя в составе нашей страны. Они не видят. И здесь надо
работать через их сознание и создание условий для того, чтобы им хотелось
вернуться", - указал он.
По словам народного депутата Виктора Медведчука, если
политика команды президента Украины Владимира Зеленского не изменится, то мира
на Донбассе не будет.
"И когда говоришь о том, чтобы хотелось вернуться, сразу вспоминаешь: а как же курс на НАТО, который там не воспринимается? А как быть с дискриминацией русского языка? А там разговаривают на нем 80-90%. А как быть с закрытием школ с русским языком обучения? А как быть в отношении всего того, что происходит сегодня у нас в стране: популяризация идей национал-радикализма, поощрения не просто действий, а преступлений со стороны национал-радикалов, и как им объяснить, что у нас лучше? Здесь вас ждет спокойная, стабильная и перспективная жизнь. Как это все можно объяснить? Но, по большому счету этого никто не пытается сделать. Я имею в виду власть – они обязаны это делать", - подчеркнул председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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