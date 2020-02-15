Жителям Донбасса нужно создать условия, чтобы им хотелось вернуться, - Медведчук

Власть Украины должна, в первую очередь, возвращать не территорию Донбасса, а людей, которые там живут. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер".

"И самая главная стратегическая ошибка в высказывании г-на Зеленского заключается в том, что он продолжает пытаться вернуть территории и людей. А возвращать надо людей. Через их сознание, через предоставление гарантий безопасности, через их желание вернуться. То, что мы называем возвращением Донбасса в Украину и Украины на Донбасс. И если такого желания не будет, потому что мне приходят на память данные, опубликованные в ноябре или в декабре социологического исследования "Зеркала недели" на тех территориях - это страшные данные. Они в упор, если верить в их достоверность, не видят себя в составе нашей страны. Они не видят. И здесь надо работать через их сознание и создание условий для того, чтобы им хотелось вернуться", - указал он.



По словам народного депутата Виктора Медведчука, если политика команды президента Украины Владимира Зеленского не изменится, то мира на Донбассе не будет.

"И когда говоришь о том, чтобы хотелось вернуться, сразу вспоминаешь: а как же курс на НАТО, который там не воспринимается? А как быть с дискриминацией русского языка? А там разговаривают на нем 80-90%. А как быть с закрытием школ с русским языком обучения? А как быть в отношении всего того, что происходит сегодня у нас в стране: популяризация идей национал-радикализма, поощрения не просто действий, а преступлений со стороны национал-радикалов, и как им объяснить, что у нас лучше? Здесь вас ждет спокойная, стабильная и перспективная жизнь. Как это все можно объяснить? Но, по большому счету этого никто не пытается сделать. Я имею в виду власть – они обязаны это делать", - подчеркнул председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".





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