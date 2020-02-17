Экс-советник Порошенко назвал украинских военных "ублюдками"

Бывший советник Министра обороны Украины и Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского, "ублюдками". Пост с резкой критикой Зеленского и части украинских военнослужащих Бирюков опубликовал на своей странице в Facebook.

Так общественный деятель отреагировал на новость о том, что нынешний президент Украины поддерживает идею совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и "Л/ДНР" в зоне конфликта на Донбассе.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать... То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает", - пишет экс-советник Минобороны.

Активист также агрессивно высказался про солдат ВСУ, которые поддержали нынешнего украинского главнокомандующего на последних президентских выборах. "Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - добавил Бирюков.

Как сообщало издание "Комментарии", Украина предложила патрулировать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей совместно с представителями этих территорий и членами миссии ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, отметил, что для проведения выборов важно иметь контроль над границей и механизмы контроля оккупированной территории.

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