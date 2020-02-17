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Рейтинг партии Медведчука растет, несмотря на давление власти, - New Eastern Europe

Репрессии в адрес членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» со стороны властей не могут остановить рост рейтинга оппозиционной политсилы

сегодня, 13:30 289
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Рейтинг партии Медведчука растет, несмотря на давление власти, - New Eastern Europe

Главным достижением партии является договоренность главы политсовета, народного депутата Виктора Медведчука с российским "Газпромом" о скидке на газ для Украины в 25% при условии прямых поставок голубого топлива из РФ, отмечают аналитики польского англоязычного издания New Eastern Europe.

Авторы материала указывают, что эта договоренность стала залогом успеха партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" на досрочных выборах в Верховную Раду в 2019 году. 

"Весной и летом 2019 года лидеры "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчук и Бойко встречались с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, и Алексеем Миллером (генеральный директор "Газпрома"). Затем они заверили избирателей в том, что они обеспечили большую скидку на российский газ для Украины в 2020 году", – сказано в статье.

Напомним, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на переговорах с премьер-министром России и руководителем "Газпрома" смог договориться о предоставлении скидки на газ для Украины в 25% при условии прямых поставок топлива.

В то же время, Виктор Медведчук отметил, что новая украинская власть не хочет пользоваться результатами его переговоров и действует в своих интересах.


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Источник: https://golos.ua/i/734639
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