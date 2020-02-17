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Раде предложили создать Нацагентство по преодолению последствий агрессии России

Законопроект о Нацагентстве по преодолению последствий российской агрессии находится на рассмотрении парламентских Комитетов

сегодня, 18:50 102
Автор:

• Мария Чиренко

Раде предложили создать Нацагентство по преодолению последствий агрессии России

На рассмотрение Верховной Рады внесен проект закона №3057 "О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации". Текст документа обнародован на сайте парламента.

Инициаторами документа стали почти 60 народных депутатов из разных групп и фракций, в частности "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "За майбутне".

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении парламентских Комитетов. Всего документ должен быть рассмотрен в 9 Комитетах.

Согласно пояснительной записке, целью документа является "создание правовых и организационных основ функционирования Национального агентства Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, а также обеспечение правового регулирования общественных отношений, связанных с обобщением правовой позиции Украины относительно вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к Российской Федерации".

В законопроекте указаны следующие функции и полномочия нового Нацагентства. 

Функции и полномочия Национального агентства: 

формирование и реализация госполитики по вопросам выработки единой правовой позиции Украины по поводу вооруженной агрессии России и преодоления ее последствий как концептуальной основы для подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по установлению и реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины;

определение методологии формирования доказательной базы для доказательства факта вооруженной агрессии России против Украины, подсчетов объема ущерба и убытков Украины от агрессии, а также составления реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных РФ во время агрессии против Украины;

обеспечение подготовки консолидированной претензии Украины, как государства, подвергшегося вооруженной агрессии, к Российской Федерации как государству, совершившему вооруженную агрессию против Украины;

представление согласованного с другими органами исполнительной власти проекта консолидированной претензии Украины к России на рассмотрение Кабмина для окончательного утверждения;

определение общего объема ущерба, причиненного государству Украина, его юридическим лицам и гражданам Российской Федерацией в результате вооруженной агрессии и временной оккупации территории Украины;

определение общего объема убытков, понесенных Украиной как государством, вследствие ликвидации ущерба, причиненного Украине, ее юридическим лицам и гражданам Украины вооруженной агрессией РФ и временной оккупацией территории Украины;

определение объема, видов и формы материальной и нематериальной ответственности России за вооруженную агрессию и оккупацию частей Украины как составляющих консолидированной претензии Украины к РФ;

формирование и обеспечение ведения реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами России, личным составом Вооруженных сил РФ и руководством оккупационной администрации РФ во время военных действий и в течение временной оккупации части территории Украины за вооруженную агрессию в порядке, установленном Кабинетом министров.


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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68126
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