Из-за Медведчука США в 2002 году пришлось менять свои геополитические планы, - журналист

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"…Главы
АП делятся на две группы – либо действительно значимые политические игроки,
либо технические исполнители", - так журналист Эдуард Долгачев прокомментировал
отставку Андрея Богдана с поста главы Офиса президента.
"В
украинской политике считается, что глава АП – это очень влиятельная фигура.
Хотя, если присмотреться, то увидим, что главы АП делятся на две группы – либо
действительно значимые политические игроки, либо технические исполнители,
отвечающие только за документооборот и мало на что влияющие", - пояснил
журналист.
В
качестве примера технических глав АП Долгачев приводит Николая Хоменко и
Николая Белоблоцкого. По словам Долгачева, до прихода в АП такой фигуры как
Дмитрий Табачник, "мало кто знал вообще, как зовут руководителя
президентской канцелярии (так называлась эта должность), до того незаметным
старался быть Николай Хоменко, руководивший АП при Кравчуке".
В
отличие от своих предшественников, пишет Долгачев, такой глава АП как Виктор
Медведчук пришел в Администрацию президента уже в статусе влиятельного
политика, у которого была собственная фракция в Верховной Раде.
"На
посту главы АП Медведчук проявил себя не только как антикризисный менеджер
внутри страны, но и как международный игрок", - пишет автор.
Долгачев
напоминает, что ему пришлось работать в сложных условиях, когда представители
США обвинили украинские власти в продаже РЛС "Кольчуга" в Ирак в
нарушение международных санкций против Саддама Хуссейна.
"После
того как сотрудница посольства США Мари Йованович обвинила
украинскую власть в продаже режиму Саддама Хуссейна в нарушение режима санкций,
вокруг Украины начали собираться тучи.
США
намеренно раскручивали скандал с целью международной изоляции Украины", -
поясняет журналист.
Но
после того, как глава АП Виктор Медведчук выступил в Совете Безопасности ООН и
привел доказательства, что Украина непричастна к продаже РЛС
"Кольчуга", США были вынуждены поменять свои геополитические планы,
констатирует Долгачев.
"Но
после того, как Виктор Медведчук разгромил все обвинения против Украины в
Совете Безопасности ООН, а председатель СБ ООН на встрече с главой АП высказал
поддержку Украине, США пришлось на ходу менять свои геополитические
планы", - резюмировал журналист Эдуард Логачев.
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