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Из-за Медведчука США в 2002 году пришлось менять свои геополитические планы, - журналист

Журналист Эдуард Долгачев считает, что в Украине все главы АП это или значимые фигуры, или технические исполнители

сегодня, 13:13 83
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Из-за Медведчука США в 2002 году пришлось менять свои геополитические планы, - журналист

"…Главы АП делятся на две группы – либо действительно значимые политические игроки, либо технические исполнители", - так журналист Эдуард Долгачев прокомментировал отставку Андрея Богдана с поста главы Офиса президента.

"В украинской политике считается, что глава АП – это очень влиятельная фигура. Хотя, если присмотреться, то увидим, что главы АП делятся на две группы – либо действительно значимые политические игроки, либо технические исполнители, отвечающие только за документооборот и мало на что влияющие", - пояснил журналист.

В качестве примера технических глав АП Долгачев приводит Николая Хоменко и Николая Белоблоцкого. По словам Долгачева, до прихода в АП такой фигуры как Дмитрий Табачник, "мало кто знал вообще, как зовут руководителя президентской канцелярии (так называлась эта должность), до того незаметным старался быть Николай Хоменко, руководивший АП при Кравчуке".

В отличие от своих предшественников, пишет Долгачев, такой глава АП как Виктор Медведчук пришел в Администрацию президента уже в статусе влиятельного политика, у которого была собственная фракция в Верховной Раде.

"На посту главы АП Медведчук проявил себя не только как антикризисный менеджер внутри страны, но и как международный игрок", - пишет автор.

Долгачев напоминает, что ему пришлось работать в сложных условиях, когда представители США обвинили украинские власти в продаже РЛС "Кольчуга" в Ирак в нарушение международных санкций против Саддама Хуссейна.

"После того как сотрудница посольства США Мари  Йованович обвинила украинскую власть в продаже режиму Саддама Хуссейна в нарушение режима санкций, вокруг Украины начали собираться тучи.

США намеренно раскручивали скандал с целью международной изоляции Украины", - поясняет журналист.

Но после того, как глава АП Виктор Медведчук выступил в Совете Безопасности ООН и привел доказательства, что Украина непричастна к продаже РЛС "Кольчуга", США были вынуждены поменять свои геополитические планы, констатирует Долгачев.

"Но после того, как Виктор Медведчук разгромил все обвинения против Украины в Совете Безопасности ООН, а председатель СБ ООН на встрече с главой АП высказал поддержку Украине, США пришлось на ходу менять свои геополитические планы", - резюмировал журналист Эдуард Логачев. 


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Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4194472/
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