Примирение от Сивохо: эксперты напомнили о словах и коллаборантах

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо анонсировал на 19 февраля запуск Национальной платформы примирения и единства.



Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение касательно того, может ли эта платформа способствовать реинтеграции ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). И есть ли в ней риски.



"Нужно помнить о национальных интересах"

Соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС", начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг., кандидат философских наук Людмила Долгоновская напоминает, что в посте на Фейсбуке, сопровождающем проморолик Национальной платформы примирения и единства, Сивохо написал: "Меньше слов – больше дел". Но пока, подчеркивает эксперт, мы наблюдаем обратное – превалирование громких заявлений над конкретными действиями.



"Отсутствие в открытом доступе сценариев реинтеграции, в целом, и информации касательно анонсированной платформы, в частности, не дает возможности сделать объективный анализ этой инициативы, – говорит Долгоновская. – Исходя из выступления президента на Мюнхенской конференции по безопасности, голос людей, покинувших родные дома в связи с российской вооруженной агрессией, будет услышан. И это очень хорошо в контексте разговора о будущем этих территорий. Кстати, именно будущее Донбасса (не прошлое или настоящее) может стать предметом для конструктивного диалога".



Если говорить о диалоговых платформах национального масштаба, необходимо учитывать и использовать существующий опыт, уверена кандидат философских наук.



"За свои 2,5 года работы в Луганской областной военно-гражданской администрации я была непосредственным участником трех диалоговых проектов: "Луганщина у нас одна", "Музыка слышна сквозь стены" и "Музыка и диалог". Исходя из собственного опыта, скажу, что восстановление доверия – это кропотливый ответственный труд, – подчеркивает Долгоновская. – В нем важны все детали: безопасность участия людей "с той стороны", правильная и своевременная коммуникация как внутри сообщества, так и вовне, нужная атмосфера, предлог и предмет взаимодействия. Поэтому было бы хорошо, если бы Национальная платформа консолидировала усилия и опыт всех, кто за годы войны работал и продолжает работать над диалоговыми форматами на разных уровнях: международном, всеукраинском, локальном".



Успех платформы, считает эксперт, могут обеспечить следующие принципы ее работы: ориентация на национальные интересы Украины, открытость и инклюзивность, оперативная реализация наработанных предложений и правильная коммуникация.



"Жизнь — не театр"

Экономический эксперт, эксперт по вопросам временно оккупированных территорий, глава правления БО "Институт черноморских стратегических исследований" Юрий Смелянский подчеркивает, что процесс реинтеграции деоккупированной территории не бывает без рисков.



"Слишком много факторов влияния. И рисков слишком много, особенно в условиях слабости Украины и агрессивных аппетитов России. От границ Украины Россия никуда не денется, – поясняет эксперт. – Господин Сивохо, который до момента назначения на должность советника никоим образом не проявлял себя в качестве эксперта в вопросах национальной безопасности или оккупированных территорий, вносит и реализует инициативы, вероятнее всего предполагая, что национальная безопасность, вопросы деоккупации и реинтеграции части суверенной территории Украины – это такая компьютерная игра или репетиция спектакля. Что-то не понравилось или пошло не так, как задумывалось в мечтах – можно переиграть заново".



К сожалению, отмечает Смелянский, в жизни не так.



"Какое смысловое наполнение примирения и единения "по Сивохо"? Не известно. Но если судить по сделанному заявлению о том, что "…украинское общество должно научиться прощать и попросить прощения у жителей оккупированного Донбасса…", то СНБО, от имени которого господин Сивохо действует, пытается реализовать сценарий примирения в условиях гражданской войны. Такой сценарий полностью устраивает Кремль и в результате приведет к потере Украиной государственности", – уверен эксперт.



"Примирение", напоминает Смелянский, в том числе, означает признание вины и принятие наказания за содеянное.



"Исходя из заявления, сделанного господином Сивохо, он и СНБО считают, что в войне и оккупации части территории Луганской и Донецкой областей виноваты и должны понести наказание все граждане Украины за исключением жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, – подчеркивает эксперт. – В чём нельзя не согласиться с господином Сивохо, так это в том, что "Украина должна поменять "понятийный аппарат" и изменить риторику". Действительно штамп "сепары-укры" неправильный. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей среди граждан Украины – жителей этих территорий нет сепаратистов. Там есть оккупанты и коллаборационисты, которые активно помогают оккупантам колонизировать захваченные территории".



Сегодня в Украине активно обсуждается вопрос имплементации в украинское законодательство норм международного криминального и гуманитарного права. Коллаборационизм, большинство западных государств в своем законодательстве относят к категории "государственная измена", напоминает Смелянский.



По мнению эксперта, Сергею Сивохо, прежде чем делать подобные заявления и вносить инициативы следует внимательно ознакомиться с вопросом. Ведь вопросы категорий "сепаратизм", "коллаборационизм", "государственная измена" и другие относятся непосредственно к компетенции советника секретаря СНБО.



"Что касается шансов на реинтеграцию без рисков для Украины, то в варианте, предложенном господином Сивохо, – шансов нет. Если не считать за шанс "чудо", – уверен Смелянский. – Реинтеграция деоккупированной территории – это четкая, логичная, последовательная стратегия и тактика действий с готовностью реагировать на возникающие вызовы и риски. И наличие ресурсов для реализации такой стратегии и тактики. Учитывая, что на сегодняшний день основным ресурсом реинтеграции является дефицитный государственный бюджет Украины, следовало бы, в качестве первого предварительного шага, поинтересоваться мнением украинских налогоплательщиков. А уж потом инициировать открытие каких-либо платформ".



Смелянский считает, что кроме дополнительных угроз национальной безопасности Украины и некоторого объема грантов для узкого круга, предложенная Сивохо инициатива не принесет ничего.

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