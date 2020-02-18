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Медведчук о членстве в ЕврАзЭС: Сегодня, может, и нет, а завтра, возможно, да

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», нардеп Виктор Медведчук уверен, что Украине необходимо сменить экономический курс, отказавшись от дальнейшей интеграции с рынком Евросоюза

сегодня, 18:39 155
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Медведчук о членстве в ЕврАзЭС: Сегодня, может, и нет, а завтра, возможно, да

По словам Медведчука, Соглашение об ассоциации является кабальным для Украины. В то же время Таможенный союз преобразовался в третью форму экономического сотрудничества, которая называется "Евразийский экономический союз", и к которой, по мнению нардепа, Украина должна примкнуть.

"Сегодня, может, и нет, а завтра, может быть, да", ‒ сказал политик, отвечая на вопрос о возможном членстве Украины ЕврАзЭС.

При этом Медведчук обратил внимание, что внесение изменений в Конституцию относительно евроатлантических устремлений Украины еще не означают, что государство определилось со своим курсом. По его мнению, Украина должна радикально изменить свой экономический курс.

"Нам надо восстанавливать рынки с Россией и странами СНГ, нам необходимо искать рынки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. И сегодня зона свободной торговли с ЕС является кабальной ‒ той, которая уничтожает нашу экономику", - убежден политик.

Медведчук отметил, что, в сравнении с 2013 годом, экономическая ситуация в Украине существенно ухудшилась, в частности, выросли цены и коммунальные тарифы.

"Если это курс в Евросоюз, НАТО, то этот курс враждебный для наших граждан, и этот курс мы должны изменить. И мы будем делать все для того, чтобы его изменили", ‒ резюмировал нардеп.


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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-ukraine-nado-radikalno-menyat-ekonomicheskiy-kurs-my-iz-bednoy-strany-prevratilis-v-nishhuyu-526090.html
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