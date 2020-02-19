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Суд продлил Пашинскому арест

Народному депутату Украины Сергею Пашинскому до коца марта продлили домашний арест

сегодня, 08:09 145
Автор:

• Наталья Шевченко

Суд продлил Пашинскому арест

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского, которого подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, сообщила пресс-служба суда. 

Вчера Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокуратуры и продлен срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Пашинскому до 27 марта 2020 года. 

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ГБР объявило о подозрении Сергею Пашинскому в умышленном тяжком телесном повреждении человеку в декабре 2016 года. В ходе расследования было установлено, что 31 декабря 2016 года в Киевской области между народным депутатом и местным жителем произошел словесный конфликт. В результате, нардеп выстрелил мужчине в ногу из своего пистолета марки "Glock 19".


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Источник: https://comments.ua/
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