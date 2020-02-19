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Постпред Украины в ООН прочел российскому коллеге стихи

Кислица зачитал российский постпред Небензю, стихотворение русского поэта Евгения Евтушенко

сегодня, 08:26 223
Автор:

• Наталья Шевченко

Постпред Украины в ООН прочел российскому коллеге стихи

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица спросил российского постпреда Василия Небензю, "хотят ли русские войны", зачитав часть одноименного стихотворения поэта Евгения Евтушенко. Об этом сообщает "Громадське".

Кислица подчеркнул, что специально для Небензи перейдет на русский язык. "Хотят ли русские войны? Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские войны", — процитировал представитель Украины поэта, добавив, что ответ на этот вопрос в сегодняшних условиях даст парад Победы 9 мая в Москве. 

"Когда мы увидим, вынесут портреты Сталина его участники. Того Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как видим, не из умов", — считает украинский дипломат. Он отметил, что сегодня в России набирает обороты прославление Сталина, имя которого "отбеливают".

"Когда растут как грибы памятники этом диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 30-х годов, я хочу завершить свое выступление вопросом к российскому представителю: да хотят ли русские войны?" — резюмировал Кислица.

Как сообщало издание "Комментарии", 18 февраля состоялось заседание Совбеза ООН по случаю годовщины подписания Минских соглашений. Заседание созвала Россия.

 


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Источник: https://hromadske.ua/posts/predstavnik-ukrayini-v-oon-zachitav-postpredu-rf-virsh-yevtushenka-hotyat-li-russkie-vojny
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