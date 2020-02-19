"Разбойник" Годунок опять поспорил с Зеленским

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский повторно приехал с визитом в Борисполь под Киевом, чтобы посмотреть на ход ремонта районной больницы. На встречу пришел секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого глава государства в июле назвал разбойником и выгнал с совещания.

"Господин президент, дайте слово Ярославу "Разбойнику"?", – послышался женский голос во время брифинга.

“Я понимаю, это будет дико от меня звучать, но послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", я не про себя сейчас говорю, но будет удивительно от меня звучать. Когда расследуются злоупотребления, кражи предыдущей райадминистрации… Я понимаю, что тогда вам на меня наговорили, что я такой-сякой плохой, но вот разбойник пришел просить вас, губернатора просил, пожалуйста, давайте миллионы, сотни, которые украли предыдущая райадминистрация, на которые мы могли построить корпус, давайте наконец-то разберемся. Поверьте, я готов предоставить факты, миллионы краж” ,- прокричал Годунок.

“Я прошу прощения, можно мы сначала достроим, а потом будем разбираться. Я хочу еще раз вам сказать – вы уже известный здесь человек”… - на этих словах Зеленского все засмеялись.

Как сообщало издание "Комментарии", в июле прошлого года Владимир Зеленский выгнал из зала во время рабочего совещания в Борисполе секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка.

Во время совещания Зеленский стал зачитывать со смартфона информацию о том, что член партии "Батькивщина", Ярослав Годунок был ранее судим за разбой с нанесением тяжких телесных повреждений.

После этого Годунок заявил, что он возмущен тем, что президент Украиныназвал его разбойником. Негодование вызвано тем, что ранее Годунок активно агитировал жителей Борисполя голосовать за Зеленского. Чиновник отметил, что воспринимает слова Владимира Зеленского как давление и угрозы.

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