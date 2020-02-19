Конституционный суд отменил ликвидацию Верховного суда Украины

Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону ликвидацию Верховного суда Украины со дня начала работы нового состава ВС, который был утвержден в рамках нового закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2016 г. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Кроме того, КСУ признал незаконным конкурс на должности судей нового состава Верховного суда. Согласно решению, положения Конституции относительно оценивания судей должны быть регламентированы отдельным законом, в котором должны быть детализированы процедура и критерии оценивания.

В решении КСУ указано, что переименование Верховного суда Украины в Верховный суд должно предусматривать автоматический перевод судей, так как юридический статус судьи Верховного суда не изменился. И изъятие из полного названия слова "Украина" не может быть основанием для увольнения судьи или перевода его на другое место работы, тем более в суды низших инстанций.



В связи с этим КСУ постановил, что судьи Верховного суда Украины должны осуществлять полномочия судей Верховного суда.



Также не соответствующей Конституции была признана норма о том, что уходящий на пенсию без аттестации судья имеет право на меньшие выплаты пожизненного денежного содержания. В КСУ считают, что выплаты судье в отставке должны быть соразмерны вознаграждению действующего судьи.



Как сообщал сайт "Комментарии", Верховный суд обжалует законы о судебной реформе в Конституционном суде Украины, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским.





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