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Конституционный суд отменил ликвидацию Верховного суда Украины

КСУ также отменил конкурс в новый Верховный суд

сегодня, 19:25 108
Автор:

• Мария Чиренко

Конституционный суд отменил ликвидацию Верховного суда Украины

Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону ликвидацию  Верховного суда Украины со дня начала работы нового состава ВС, который был утвержден в рамках нового закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2016 г. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Кроме того, КСУ признал незаконным конкурс на должности судей нового состава Верховного суда. Согласно решению, положения Конституции относительно оценивания судей должны быть регламентированы отдельным законом, в котором должны быть детализированы процедура и критерии оценивания.

В решении КСУ указано, что переименование Верховного суда Украины в Верховный суд должно предусматривать автоматический перевод судей, так как юридический статус судьи Верховного суда не изменился. И изъятие из полного названия слова "Украина" не может быть основанием для увольнения судьи или перевода его на другое место работы, тем более в суды низших инстанций.

В связи с этим КСУ постановил, что судьи Верховного суда Украины должны осуществлять полномочия судей Верховного суда.

Также не соответствующей Конституции была признана норма о том, что уходящий на пенсию без аттестации судья имеет право на меньшие выплаты пожизненного денежного содержания. В КСУ считают, что выплаты судье в отставке должны быть соразмерны вознаграждению действующего судьи.

Как сообщал сайт "Комментарии", Верховный суд обжалует законы о судебной реформе в Конституционном суде Украины, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским.


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Источник: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2_p_2020.pdf
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