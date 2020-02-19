Конституционный суд отменил ликвидацию Верховного суда Украины

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Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону ликвидацию Верховного суда Украины со дня начала работы нового состава ВС, который был утвержден в рамках нового закона "О судоустройстве и статусе судей" от 2016 г. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
Кроме того, КСУ признал незаконным конкурс на должности судей нового состава Верховного суда. Согласно решению, положения Конституции относительно оценивания судей должны быть регламентированы отдельным законом, в котором должны быть детализированы процедура и критерии оценивания.
В решении КСУ указано, что переименование Верховного суда Украины в Верховный суд должно предусматривать автоматический перевод судей, так как юридический статус судьи Верховного суда не изменился. И изъятие из полного названия слова "Украина" не может быть основанием для увольнения судьи или перевода его на другое место работы, тем более в суды низших инстанций.
В связи с этим КСУ постановил, что судьи Верховного суда Украины должны осуществлять полномочия судей Верховного суда.
Также не соответствующей Конституции была признана норма о том, что уходящий на пенсию без аттестации судья имеет право на меньшие выплаты пожизненного денежного содержания. В КСУ считают, что выплаты судье в отставке должны быть соразмерны вознаграждению действующего судьи.
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