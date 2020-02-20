Журналист: До «соросят» только дошло, что Медведчук заманил их в ловушку своими поправками по земле

"Малятко-соросятко и "слуга народа" Рокcолана Пидласа запела песню, что запустить распродажу украинской земли "зеленым" не дает ОПЗЖ. На прошлой неделе точно так же на ОПЗЖ жаловался "слуга" №1 Давид Арахамия", - отметил журналист.



По мнению обозревателя, правящая партия контролируется иностранными гражданами, которые требуют как можно быстрей запустить распродажу украинской земли.



"Если идти законным путем – и рассматривать все поправки – то, дай Бог, успеть до июля. Собственно, Пидласа об этом прямо сказала. А это значит, что оппозиция получает люфт во времени, чтобы агитировать против распродажи украинской земли. И, наоборот, власть на несколько месяцев попадают под прицел народного негодования", - пишет Василевский.



Обозреватель напомнил, что большинство украинцев не поддерживает рынок земли.



"Получается, что Медведчук с соратниками – это "воины света", которые не дают разворовать украинскую землю. А власть - против мнения украинского народа. И, по сценарию Медведчука, они будут исполнять эти роли несколько месяцев подряд. Причем "слугам" еще хватает ума самим же и рекламировать ОПЗЖ", - добавил он.



Василевский также обратил внимание, что в "слуге народа" из-за вопроса о рынке земли существует раскол и фракция монобольшинства скоро "посыпется", так как все понимают, что поддержавшие закон становятся "политическими трупами". По его мнению именно провал рынка земли стал причиной увольнения Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. И, по словам журналиста, смена кадров будет продолжаться. При этом часть нардепов от "Слуги народа" проголосует за продажу земли.



По словам Василевского, история с множеством правок в законопроект о рынке земли авторства нардепов от ОПЗЖ показывает, как легко опытные политики обыгрывают молодых новичков.



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