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Зубченко: Медведчук играючи сделал «слуг народа»

Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук стал единственным политиком, который продолжает увеличивать свое влияние на процессы в стране

сегодня, 17:55
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Зубченко: Медведчук играючи сделал «слуг народа»

Как отметил политический сатирик Александр Зубченко, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что противодействие депутатов "Оппозиционной платформы — За жизнь" не позволило до сих пор принять закон о рынке земли.

"Если бы не они, то, по словам Давида, закон о приватизации земли приняли бы еще два–три месяца назад. Но двухсот пятидесяти с чем-то "слуг народа" оказалось недостаточно, поэтому Медведчук сотоварищи играючи сделали "зеленых" как детей", – заявил Зубченко.

Сатирик убежден, что Запад выдвинул Украине жесткие условия по принятию закона о продаже земли до голосования по импичменту президенту США Дональду Трампу. 

"Даже дата называлась – 14 января. Но тут появился "страшный Медведчук" и поломал всю игру. Для демократов и "соросят" Виктор Медведчук является фигурой", - сказал Зубченко.

По словам сатирика, американский миллиардер Джордж Сорос причастен к "оранжевой революции" и введению санкций США против Медведчука.

Зубченко также подчеркнул, что Виктор Медведчук является единственным политиком, который не сбежал из Украины и наращивает свое влияние.

"Даже Арахамия обвиняет его в срыве приватизации земли. Но вернемся к офису президента. Сумеет ли Ермак потянуть парламентский фронт? Организовать вместе с Арахамией голосования по законам, которые нужны "соросятам"? Про землю, медиа, борьбы с фейками и распродажи всего. Ответ очевиден – нет. А значит, осенью этого года будут досрочные выборы Рады", – резюмировал сатирик.


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Источник: https://golos.ua/i/735335
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