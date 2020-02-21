Вступил в силу закон о запрете платных пляжей и заборов

Сегодня вводится в действие закон о запрете ограничивать проход к пляжам. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 20 ноября.



Предусматривалось, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.



Как отмечается, документ обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования. В случае нарушения закона предусматривается штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).



Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).



Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Как сообщало издание "Комментарии", президента Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ограничение доступа граждан к водоемам.



Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" № 233 Верховная Рада Украины поддержала 29 октября 2019 года.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!