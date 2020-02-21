СМИ заподозрили прокурора Одесской области в незаконном завладении землей

Прокурор Одесской области Максим Вихор при поддержке экс-секратаря Затокского поселкового совета Вячеслава Бокого смог получить контроль над тремя участками по 10 соток, которые принадлежат базам отдыха "Геолог" и "Топаз". Об этом сообщает издание "Подробности", журналисты которого утверждают, что Бокий якобы возглавляет местную ОПГ.

В материале говорится, что участки земли были якобы оформлены на подставных лиц. Контроль над землей был получен после того, как на базах "Геолог" и "Топаз" были устроены поджоги. Затем, с помощью судов, участки были оформлены таким образом, чтоб их невозможно было вернуть обратно в коммунальную собственность Затокского поселкового совета.

По данным СМИ, эти 30 соток земли фигурируют в рамках уголовного производства № 12016160000000313 от 23.05.2016. По версии следствия, сообщники Бокия снова решили подделать решение Затокского поселкового совета о передаче двух земельных участков (кадастровые номера: 5110300000:02:019:0171 и 5110300000:02:019:0172) в пользу фиктивных лиц Павла Бурячка и Василия Кикирешко, которые якобы аффилированы с Максимом Вихором.



При этом, следователям было известно, что у злоумышленников несколько лет есть старый образец печати поселкового совета. Это позволяло преступникам задним числом "штамповать" незаконные решения о передаче земельных участков. После изготовления новых печатей Бурячек и Кикирешко обратились в Белгород-Днестровскиий суд с просьбой истребовать из чужого незаконного владения два участка по 10 соток (кадастровые номера: 5110300000:02:019:0171 и 5110300000:02:019:0172). Таким способом они якобы создали возможность для перевода прав собственности с подставных лиц, которые являются фигурантами уголовного дела № 12016160000000313, на других людей, также связанных с прокурором Вихором.



Третий участок в 10 соток якобы подельники Бокия решили вывести из расследования с помощью еще одного решения суда. Как указывают авторы материала, еще одно фиктивное лицо Владимир Радченко, связанный с Вихором, подал в Белгород-Днестровский суд иск о взыскании 2 млн грн с Игоря Варлахина, на которого Затокская ОПГ якобы еще в 2015 году оформила участок площадью 10 соток (кадастровый номер: 5110300000:02:019:0173), входивший в состав баз отдыха Госслужбы геологии и недр "Топаз" и "Геолог". Известно, что суд принял решения по всем трем искам в пользу Бокия и Вихора.



Эти судебные схемы позволят их участникам "отбелить" три участка земли, пишут журналисты. Фиктивные собственники, которые якобы представляют интересы Вихора, получили эти участки по решению суда и теперь их нельзя вернуть в собственность общины даже с помощью уголовного производства.



Авторы материала также отмечают, что ранее в сюжете телеканала "1+1" под названием "У тихій Затоці чорти плодяться" один из бывших соратников Бокия заявил о том, что Бокий якобы "заказал" в СБУ уголовное производство против представителя эстонского инвестора Александра Погорелого.

К слову, по данным СМИ, Максим Вихор до назначения прокурором Одесской области, более 10 лет работал в СБУ.

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