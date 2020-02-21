Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 21.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика СМИ заподозрили прокурора Одесской области в незаконном завладении землей
НОВОСТИ Все новости

СМИ заподозрили прокурора Одесской области в незаконном завладении землей

По данным журналистов, прокурор Одесской области Максим Вихор при поддержке экс-чиновника Затокского поселкового совета, смог завладеть участками земли, которые принадлежат базам отдыха "Геолог" и "Топаз"

сегодня, 15:10
Автор:

• Комментарии

СМИ заподозрили прокурора Одесской области в незаконном завладении землей

Прокурор Одесской области Максим Вихор при поддержке экс-секратаря Затокского поселкового совета Вячеслава Бокого смог получить контроль над тремя участками по 10 соток, которые принадлежат базам отдыха "Геолог" и "Топаз". Об этом сообщает издание "Подробности", журналисты которого утверждают, что Бокий якобы возглавляет местную ОПГ. 

В материале говорится, что участки земли были якобы оформлены на подставных лиц. Контроль над землей был получен после того, как на базах "Геолог" и "Топаз" были устроены поджоги. Затем, с помощью судов, участки были оформлены таким образом, чтоб их невозможно было вернуть обратно в коммунальную собственность Затокского поселкового совета.

По данным СМИ, эти 30 соток земли фигурируют в рамках уголовного производства № 12016160000000313 от 23.05.2016. По версии следствия, сообщники Бокия снова решили подделать решение Затокского поселкового совета о передаче двух земельных участков (кадастровые номера: 5110300000:02:019:0171 и 5110300000:02:019:0172) в пользу фиктивных лиц Павла Бурячка и Василия Кикирешко, которые якобы аффилированы с Максимом Вихором.

При этом, следователям было известно, что у злоумышленников несколько лет есть старый образец печати поселкового совета. Это позволяло преступникам задним числом "штамповать" незаконные решения о передаче земельных участков. После изготовления новых печатей Бурячек и Кикирешко обратились в Белгород-Днестровскиий суд с просьбой истребовать из чужого незаконного владения два участка по 10 соток (кадастровые номера: 5110300000:02:019:0171 и 5110300000:02:019:0172). Таким способом они якобы создали возможность для перевода прав собственности с подставных лиц, которые являются фигурантами уголовного дела № 12016160000000313, на других людей, также связанных с прокурором Вихором.

Третий участок в 10 соток якобы подельники Бокия решили вывести из расследования с помощью еще одного решения суда. Как указывают авторы материала, еще одно фиктивное лицо Владимир Радченко, связанный с Вихором, подал в Белгород-Днестровский суд иск о взыскании 2 млн грн с Игоря Варлахина, на которого Затокская ОПГ якобы еще в 2015 году оформила участок площадью 10 соток (кадастровый номер: 5110300000:02:019:0173), входивший в состав баз отдыха Госслужбы геологии и недр "Топаз" и "Геолог". Известно, что суд принял решения по всем трем искам в пользу Бокия и Вихора.

Эти судебные схемы позволят их участникам "отбелить" три участка земли, пишут журналисты. Фиктивные собственники, которые якобы представляют интересы Вихора, получили эти участки по решению суда и теперь их нельзя вернуть в собственность общины даже с помощью уголовного производства.

Авторы материала также отмечают, что ранее в сюжете телеканала "1+1" под названием "У тихій Затоці чорти плодяться" один из бывших соратников Бокия заявил о том, что Бокий якобы "заказал" в СБУ уголовное производство против представителя эстонского инвестора Александра Погорелого.

К слову, по данным СМИ, Максим Вихор до назначения прокурором Одесской области, более 10 лет работал в СБУ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://podrobnosti.ua/2339291-zatokskaja-opg-peredala-chast-zemel-baz-otdyha-geolog-i-topaz-prokuroru-odesskoj-oblasti-maksimu-vihoru.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...