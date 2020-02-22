Медведчук сделал для Украины больше, чем все остальные политики, - Меламуд

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Виктор Медведчук - это настоящий патриот, который сделал для Украины больше, чем все остальные. Такое мнение в эфире программы "По сути" на канале "112 Украина" высказал киевский бизнесмен Александр Меламуд.
"Конечно, он украинский политик. Конечно, его волнуют интересы Украины. И он для Украины сделал больше, чем все остальные!", - уверен бизнесмен.
В то же время, Александр Меламуд считает, что оппозицию нужно критиковать. Тем не менее, по мнению Меламуда, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - это лучшая политическая сила из тех, что есть.
"ОПЗЖ - это лучшее, что сегодня есть!", - заявил он."Они плохие, но лучше их не существует сегодня! Вот о чем речь!", - резюмировал киевский бизнесмен Александр Меламуд.
В свою очередь, телеведущий Денис Жарких отметил, что именно Виктору Медведчуку удалось спасти из плена множество людей."Конкретно - были спасены люди. Конкретно - люди вернулись домой", - пояснил телеведущий вклад политика в мирное урегулирование на Донбассе.
По словам Жарких, участие Виктора Медведчука в освобождении пленных - это героизм, который история еще оценит. "Я считаю, что это героизм, который история еще оценит", - уверен телеведущий Денис Жарких.
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