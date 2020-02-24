На концерте российского репера в Лондоне заметили якобы сына Порошенко

В Лондоне во время выступления российского рэпера Face заметили молодого человека, который похож на младшего сына пятого президента Украины Петра Порошенко Михаила. Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и опубликовал соответствующее видео.











На кадрах молодой человек, похожий на Михаила Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал "русские в Лондоне".



"Тем временем, человек похожий на сына Порошенко, сообщает нам о том, что "русские в Лондоне". Концерт рэпера Face 21.02", - написал Дубинский.

Напомним, младший сын Петра Порошенко учится в колледже Concord параллельно с обучением в киевском Кловском лицее.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2017 году сын Порошенко "засветился" в кофте с надписью "Russia". Пользователи социальной сети раскритиковал отпрыска президента Украины

"Если мозгов нет, то их уже и не будет", - отметил один из пользователей. "Это не моя, это папина" - пошутил другой.

Также пользователи пытались доказать, что на фото футболка с надписью RSSIA, что означает Russian Summer School of Institutional Analytics (Российская летняя школа институционного анализа) так как на фото "съедена" буква "U".



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