На концерте российского репера в Лондоне заметили якобы сына Порошенко

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В Лондоне во время выступления российского рэпера Face
заметили молодого человека, который похож на младшего сына пятого президента
Украины Петра Порошенко Михаила. Об этом на своей странице в Facebook написал
нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и опубликовал соответствующее
видео.
На кадрах молодой человек, похожий на Михаила Порошенко,
поднялся на сцену, после чего Face прокричал "русские в Лондоне".
"Тем временем, человек похожий на сына Порошенко, сообщает нам о том, что "русские в Лондоне". Концерт рэпера Face 21.02", - написал Дубинский.
Напомним, младший сын Петра Порошенко учится в колледже Concord параллельно с обучением в киевском Кловском лицее.
Как сообщало издание "Комментарии", в 2017 году сын Порошенко "засветился" в кофте с надписью "Russia". Пользователи социальной сети раскритиковал отпрыска президента Украины
"Если мозгов нет, то их уже и не будет", - отметил один из пользователей. "Это не моя, это папина" - пошутил другой.
Также пользователи пытались доказать, что на фото футболка с
надписью RSSIA, что означает Russian Summer School of Institutional Analytics
(Российская летняя школа институционного анализа) так как на фото
"съедена" буква "U".
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