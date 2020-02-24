Суд восстановил Насирова в должности главы Государственной фискальной службы

Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его увольнение противоправным. Об этом говорится в постановлении суда.



"Решение Окружного админсуда города столицы от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. - ред.) с должности председателя ГФС оставить без изменений", - говорится в решении.



Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы правительства, ГФС и нардепа Андрея Журжия.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.

Напомним, Роман Насиров в мае 2015 года был назначен главой Государственной фискальной службы. На этой должности он проработал до марта 2017 г. В марте 2017 г. Насиров был задержан в рамках расследования уголовного производства по хищениям в компании "Укргаздобыча". Он был арестован, но супруга внесла за бывшего чиновника залог в размере 100 млн грн. Насиров несколько раз восстанавливался в должности через суд, однако Верховный суд отменил все решения.

В январе 2018 года Насиров был уволен с должности главы ГФС, но уже в декабре восстановился в должности через суд. Однако в 2019 году Верховный Суд отменил все решения судов, принятые в пользу Насирова.



Как сообщал сайт "Комментарии", 27 сентября уголовное дело в отношении Романа Насирова было передано в Высший антикоррупционный суд.









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