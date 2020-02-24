Суд восстановил Насирова в должности главы Государственной фискальной службы

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Шестой апелляционный админсуд Киева восстановил Романа
Насирова в должности главы Государственной фискальной службы, признав его
увольнение противоправным. Об этом говорится в постановлении суда.
"Решение Окружного админсуда города столицы
от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения
Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р Об увольнении Лицо_1
(Насирова Р.М. - ред.) с должности председателя ГФС оставить без изменений", - говорится в решении.
Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы правительства, ГФС и нардепа Андрея Журжия.
Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.
Напомним, Роман Насиров в мае 2015 года был назначен главой Государственной фискальной службы. На этой должности он проработал до марта 2017 г. В марте 2017 г. Насиров был задержан в рамках расследования уголовного производства по хищениям в компании "Укргаздобыча". Он был арестован, но супруга внесла за бывшего чиновника залог в размере 100 млн грн. Насиров несколько раз восстанавливался в должности через суд, однако Верховный суд отменил все решения.
В январе 2018 года Насиров был уволен с должности главы ГФС, но уже в декабре восстановился в должности через суд. Однако в 2019 году Верховный Суд отменил все решения судов, принятые в пользу Насирова.
Как сообщал сайт "Комментарии", 27 сентября уголовное дело в отношении Романа Насирова было передано в Высший антикоррупционный суд.
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