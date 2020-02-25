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Нардеп: Медведчук — лучший государственный управленец в Украине

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний заявил, что США и их ставленники в Украине занимаются системной и целенаправленной дискредитацией главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука

сегодня, 17:01
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Нардеп: Медведчук — лучший государственный управленец в Украине

"В то время как только Кучма стал президентом Украины, США начали операцию "Преемник" ‒ кто же будет президентом Украины после Кучмы. Еще никто не знал, будет один срок или два срока Кучмы. И они начали изучать Украину и молодых перспективных политиков, и именитых. И они отобрали целый ряд кандидатур на возможного президента Украины и начали с ними работать. Среди многих кандидатур были отобраны Плющ, Гетьман, Ющенко и Виктор Медведчук. Изучая эти кандидатуры, они установили, что самое слабое звено ‒ это Ющенко, которого можно держать под контролем, манипулировать им. А самым сильным был Виктор Медведчук", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Загороднего, США параллельно с "Преемником" начали проводить операцию по дискредитации сильного соперника, которым был Виктор Медведчук.

"Виктор Владимирович ‒ очень сильный политик, сильный государственный руководитель. Более сильного государственного управленца, чем Медведчук, в Украине нет. Я говорю так не потому, что с этим человеком работаю 20 лет и очень хорошо знаю. Более сильного государственного деятеля сегодня в Украине нет. Я об этом ответственно заявляю", – подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Юрий Загородний в эфире "Эмигрантского радио" назвал несколько выдающихся личностей в мировой политике, которые могут служить представителям украинской власти примером для подражания.

Нардеп отметил, что Украине нужен такой президент, как в свое время генерал де Голль во Франции, как премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, как президент США Франклин Рузвельт. 

"Вот такой человек, сильная личность, опытный государственный менеджер, государственный управленец, человек с серьезными связями и в политической, и в деловой элите своей страны, человек с сильными связями в Европе и мире – такой человек должен быть президентом Украины. И такие люди сегодня в Украине есть", – резюмировал Юрий Загородний.


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