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КСУ помешал власти сделать судебную систему ручной и управляемой, – Медведчук

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», нардеп Виктор Медведчук заявил, что Конституционный Суд Украины, который признал незаконной ликвидацию Верховного Суда, своим решением остановил правовой произвол власти

сегодня, 18:28
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КСУ помешал власти сделать судебную систему ручной и управляемой, – Медведчук

"У них (судей КСУ) хватило объективности и мужества, чтобы, действуя в соответствии с Основным Законом Украины, не поддавшись давлению со стороны власти, принять обоснованное решение и остановить правовой беспредел ‒ не позволить превратить высшую судебную инстанцию в карманный суд властей предержащих, в инструмент по обслуживанию политических интересов", – подчеркнул Медведчук.

В то же время, по словам политика, у КСУ нет полномочий устранить эту проблему. Своим решением суд указал, что должна сделать Верховная Рада.

"Главным препятствием для преступного беспредела власти является независимая судебная система, обеспечивающая верховенство права в государстве.  Именно поэтому все свои усилия власть имущие направляли и продолжают направлять на ее уничтожение. Так называемая судебная реформа Порошенко 2016 года, как и псевдореформа Зеленского, направленная на сокращение численности судей Верховного Суда (данную инициативу  раскритиковали эксперты Венецианской комиссии), преследовали единственную цель: сделать судебную систему ручной, управляемой", – убежден Медведчук.

Нардеп также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержит изменения в законодательство, нацеленные на то, чтобы Верховный Суд был независимой наивысшей судебной инстанцией Украины. 

"Потому что без этого невозможно развитие Украины как правового, демократического государства", – резюмировал Медведчук.


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Источник: https://golospravdy.eu/viktor-medvedchuk-reshenie-ksu-otnositelno-sudebnoj-reformy-ne-pozvolilo-sdelat-verxovnyj-sud-ruchnym/
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