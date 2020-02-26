КСУ помешал власти сделать судебную систему ручной и управляемой, – Медведчук

"У них (судей КСУ) хватило объективности и мужества, чтобы, действуя в соответствии с Основным Законом Украины, не поддавшись давлению со стороны власти, принять обоснованное решение и остановить правовой беспредел ‒ не позволить превратить высшую судебную инстанцию в карманный суд властей предержащих, в инструмент по обслуживанию политических интересов", – подчеркнул Медведчук.



В то же время, по словам политика, у КСУ нет полномочий устранить эту проблему. Своим решением суд указал, что должна сделать Верховная Рада.



"Главным препятствием для преступного беспредела власти является независимая судебная система, обеспечивающая верховенство права в государстве. Именно поэтому все свои усилия власть имущие направляли и продолжают направлять на ее уничтожение. Так называемая судебная реформа Порошенко 2016 года, как и псевдореформа Зеленского, направленная на сокращение численности судей Верховного Суда (данную инициативу раскритиковали эксперты Венецианской комиссии), преследовали единственную цель: сделать судебную систему ручной, управляемой", – убежден Медведчук.



Нардеп также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержит изменения в законодательство, нацеленные на то, чтобы Верховный Суд был независимой наивысшей судебной инстанцией Украины.



"Потому что без этого невозможно развитие Украины как правового, демократического государства", – резюмировал Медведчук.



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