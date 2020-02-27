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Кандидатура Медведчука на пост премьера наиболее реалистична, - политэксперт

Председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук может занять кресло премьер-министра, считает Гаврилова

сегодня, 14:58
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Кандидатура Медведчука на пост премьера наиболее реалистична, - политэксперт

Версия о том, что в Офисе президента рассматривают кандидатуру Тигипко - это дымовая завеса для переговоров по новому премьеру и составу Кабмина. Такое мнение у себя в Facebook высказала политический обозреватель Ирина Гаврилова. 

Гаврилова напоминает, что Тигипко - это бизнес-партнер Порошенко. Но при этом сами представители "Европейской солидарности" утверждают, что следующим премьером может быть глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук. 

"Ребята, Тигипко - это бизнес-партнер Порошенко. Странно, почему же у Порошенко не вижу радости? Наоборот, Княжицкий которую неделю голосит, что растут рейтинги ОПЗЖ, что в Украине готовят "молдавский вариант" и что следующий премьер - это Медведчук", - напомнила журналист. 

По мнению Гавриловой, премьер Медведчук - это более реалистичный вариант. В подтверждение своего мнения она приводит следующие доводы. 

В первую очередь, поясняет Гаврилова, это отвечает пожеланиям президента США, который на днях в очередной раз высказался за примирение Украины и России.

"Уже понятно, что следующим президентом США будет Трамп. А он на днях в очередной раз ласково сказал, что если бы Украина и Россия "поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира". И у Зеленского не рискнут открыто противоречить пожеланиям Белого Дома", - прогнозирует журналист. 

"Наконец, тогда есть смысл в назначении Ермака, которого "зеленые" прославляют как "великого переговорщика" с российским Козаком", - добавила она. 

Если Зеленский берет курс на мир на Донбассе и нормальные отношения с Россией, поясняет Гаврилова, тогда в Раде нужны голоса, чтобы выполнять Минские соглашения. 

"И тогда Тигипко тоже отпадает. Сколько там голосов у Порошенко? Да и не будут "порохоботы" голосовать за мир. А у Медведчука-Бойко-Рабиновича - больше 40. "Слуги" + ОПЗЖ + внефракционные - в результате получаем искомые 300 голосов", - приводит она арифметические расчеты. 

"А оформить все это можно как "правительство национального примирения". Вот и получаем на выходе "молдавский вариант", который реализовал Козак в Кишиневе", - пришла к выводу политический обозреватель Ирина Гаврилова.  



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