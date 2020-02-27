Ущерб на 33 млн грн: прокуратура закрыла дела против Вилкула и Колесникова

Уголовные производства в отношении бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова прекращены в связи с истечением срока давности, сообщает "Укринформ".



"Прокуроры в судебных заседаниях не возражали против ходатайства защиты, так как сроки привлечения к ответственности обвиняемых Вилкула и Колесникова действительно истекли, причиненный преступлением вред возмещен путем возврата отчужденного имущества в собственность государства", - сказали в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.



Так, адвокат Колесникова на заседании Октябрьского районного суда заявила ходатайство об освобождении подзащитного, которое тот поддержал и заявил, что виновным себя не признает.



Днепровский райсуд Днепропетровской области при рассмотрении дела Вилкула получил от бывшего нардепа письменное согласие на прекращение уголовного производства. Также Вилкул заявил, что виновным себя не считает.



Напомним, в октябре 2018 года Верховная Рада провалила голосование по снятию депутатской неприкосновенности с Александра Вилкула и не дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Также Рада не разрешила привлечь к ответственности Колесникова.



5 сентября 2019 Вилкулу и Колесникову сообщено о подозрении, они были объявлены в розыск. А вскоре Октябрьский райсуд Днепра отпустил бывших нардепов на поруки.



Ранее Прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительные акты в отношении бывшего главы Днепропетровской ОГА Александра Вилкула и бывшего председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом Дмитрия Колесникова.



В ходе следствия было установлено, что в 2011-2012 гг. Вилкул вопреки Земельному кодексу предоставил участки земли сельхозназначения горно-обогатительным комбинатам, предварительно изменив их целевое назначение. Чиновник знал, что распоряжение землями, принадлежащими на праве частной (коллективной) собственности сельхозпредприятиям, не входит в полномочия ОГА. Из-за действий губернатора пострадали около 2 тыс. дольщиков, которые лишились в общей сложности почти 21 га земли на сумму свыше 12 млн грн. Ущерб государству за уничтожение горными работами плодородного слоя почвы составил почти 500 тыс. грн.



Кроме того, Вилкул своим распоряжением изменил целевое назначение 23 участков земли общей площадью более 45 га, которые принадлежали компании "Арт Ленд" с сельхозземель на земли промышленности, что является незаконным. Это привело к потерям, которое предприятие должно уплатить при изъятии земель Кабмином для смены целевого назначения на сумму более 5 млн грн.



Также установлено, что Колесников в период с июня по декабрь 2012 гг., находясь в должности главы Агентства госимущества Украины, злоупотребляя служебным положением, способствовал незаконному отчуждению объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП "Научно исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Е. Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв м. Это единственное предприятие в стране, которое производит стволы РСЗО "Град", "Ураган" и "Смерч", системы охлаждения головок самонаведения ракет, трубы и т.д. и имеет стратегическое значение. Это предприятие не подлежит приватизации. Но чиновник фактически изъял помещение из перечня имущества ГП, в результате чего стала возможна незаконная приватизация. Это нанесло убытков на 16 млн грн.

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