Украинская «оборонка» может потерять внешние рынки из-за кадров, - СМИ

В госконцерне "Укроборонпром" продолжаются увольнения профессионалов, которые стояли у истоков военно-технического сотрудничества и выхода производителей украинского ОПК на внешние рынки, пишет издание "Апостроф".



В настоящее время реальное управление госконцерном осуществляет не Айварас Абромавичус, пишут журналисты. Якобы контролирует деятельность концерна Михаил Морозов, который занимался международной деятельностью "Укроборонпрома".



Морозов до распада СССР служил в Первом управлении КГБ СССР, которое отвечало за внешнюю разведку. Как утверждают журналисты, в то время он и познакомился и стал вести дела со студентом Донецкого политехнического института Мохаммадом Захуром, который приехал в СССР из Пакистана в 1974 году.



Авторы материала также отмечают, что с 2002 года Михаил Морозов был директором государственного спецэкспортера "Прогресс". Через полгода после его назначения компания подписывает контракт на сумму около $94 млн на поставку в Пакистан танковых моторно-трансмиссионных частей. Интересы "Прогресса" перед руководством Пакистана лоббировала пакистанская фирма "TariqEnterprise", которая стала посредником в сделке. После подписания контракта Морозов якобы провел оплату этой фирме, не через "Прогресс", а через подконтрольные Захуру компании. Позже, как утверждают авторы материала, эта схема применялась во всех контрактах предприятий ОПК с Пакистаном.



А в это время, как указывает СМИ, новый глава "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря назначает себе заместителей сотрудников "Укринмаша" Богдана Высоцкого и Юрия Шрамко, которые якобы являются протеже Олега Гладковского.



В связи с этим авторы материала пришли к выводу, что нынешнее руководство "Укроборонпрома" запустило процесс сокращения количества спецэкспортеров. Сначала, якобы должны остаться "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые впоследствии планируется искусственно ликвидировать с объединением в единый торговый дом. Такая схема, как отмечает СМИ, не позволит украинскому ОПК работать на некоторых зарубежных рынках, в частности Индии, где основным нашим конкурентом является Россия.



Журналисты не исключили, что в ближайшее время может возобновиться сотрудничество с Пакистаном и быть сдача позиций в Индии в пользу РФ. По их словам, существует угроза, что в "Укроборонпроме" будут преобладать личные бизнес-интересы, которые с якобы некомпетентным руководством несут угрозу украинскому ОПК в виде потери внешних рынков сбыта вплоть до полного разрыва отношений с отдельными странами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!