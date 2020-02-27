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Украинская «оборонка» может потерять внешние рынки из-за кадров, - СМИ

Президент должен изменить свою кадровую политику в секторах обороны и безопасности, иначе, по мнению журналистов, для украинского ОПК настанут сложные времена

сегодня, 18:54
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Украинская «оборонка» может потерять внешние рынки из-за кадров, - СМИ

В госконцерне "Укроборонпром" продолжаются увольнения профессионалов, которые стояли у истоков военно-технического сотрудничества и выхода производителей украинского ОПК на внешние рынки, пишет издание "Апостроф".

В настоящее время реальное управление госконцерном осуществляет не Айварас Абромавичус, пишут журналисты. Якобы контролирует деятельность концерна Михаил Морозов, который занимался международной деятельностью "Укроборонпрома".

Морозов до распада СССР служил в Первом управлении КГБ СССР, которое отвечало за внешнюю разведку. Как утверждают журналисты, в то время он и познакомился и стал вести дела со студентом Донецкого политехнического института Мохаммадом Захуром, который приехал в СССР из Пакистана в 1974 году.

Авторы материала также отмечают, что с 2002 года Михаил Морозов был директором государственного спецэкспортера "Прогресс". Через полгода после его назначения компания подписывает контракт на сумму около $94 млн на поставку в Пакистан танковых моторно-трансмиссионных частей. Интересы "Прогресса" перед руководством Пакистана лоббировала пакистанская фирма "TariqEnterprise", которая стала посредником в сделке. После подписания контракта Морозов якобы провел оплату этой фирме, не через "Прогресс", а через подконтрольные Захуру компании. Позже, как утверждают авторы материала, эта схема применялась во всех контрактах предприятий ОПК с Пакистаном.

А в это время, как указывает СМИ, новый глава "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря назначает себе заместителей сотрудников "Укринмаша" Богдана Высоцкого и Юрия Шрамко, которые якобы являются протеже Олега Гладковского.

В связи с этим авторы материала пришли к выводу, что нынешнее руководство "Укроборонпрома" запустило процесс сокращения количества спецэкспортеров. Сначала, якобы должны остаться "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", которые впоследствии планируется искусственно ликвидировать с объединением в единый торговый дом. Такая схема, как отмечает СМИ, не позволит украинскому ОПК работать на некоторых зарубежных рынках, в частности Индии, где основным нашим конкурентом является Россия. 

Журналисты не исключили, что в ближайшее время может возобновиться сотрудничество с Пакистаном и быть сдача позиций в Индии в пользу РФ. По их словам, существует угроза, что в "Укроборонпроме" будут преобладать личные бизнес-интересы, которые с якобы некомпетентным руководством несут угрозу украинскому ОПК в виде потери внешних рынков сбыта вплоть до полного разрыва отношений с отдельными странами.


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Источник: https://apostrophe.ua/article/politics/2020-02-27/svoi-lyudi-v-ukroboronprome-reforma-v-chyu-polzu/31232
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