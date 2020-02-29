Медведчук: "Отказ отмечать 9 Мая и чествование нацистов говорят о том, что власть Украины не сделала выводов"

Виктор Медведчук назвал заявление главы МИДа Вадима Пристайко смесью "цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности".



"Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?" – отметил Медведчук.

Политик убежден: "И в первом, и во втором случае Пристайко... обязан подать в отставку. Поскольку не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая было, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать, несмотря на все истерики".

Медведчук подчеркнул, что Пристайко не имеет права решать за государство Украина, и "уж тем более за весь, как он выразился, "европейский континент"".

"Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии, раздирающей общество на части искуственно созданными проблемами – "Армія. Мова. Віра". Сегодняшняя власть Украины не сделала выводов, почему произошла трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма. Эти выводы украинскому обществу еще только предстоит сделать, чтобы неонацизм не поднимал голову в центре Европы", – подытожил Виктор Медведчук.

И особо подчеркнул: "Возможно, Пристайко и не будет праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок".

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