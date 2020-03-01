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Медведчук: Каждый пятый украинец тратит на коммуналку более половины доходов

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук дал оценку росту задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги

сегодня, 14:35
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Медведчук: Каждый пятый украинец тратит на коммуналку более половины доходов

Задолженность украинцев за услуги ЖКХ на конец января увеличилась до 67 млрд грн, что на 3,9 млрд грн (или на 6%) больше, чем в предыдущем месяце (63,1 млрд грн). Такие данные прокомментировал глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

"По состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды – 22,0 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами – 0,9 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии – 5,5 млрд грн. При этом почти половина украинцев (46%) утверждают, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года возросли по сравнению с январем 2019-го", – приводит данные Медведчук.

Особое беспокойство Медведчука вызывает то, что 21% участников исследования КМИС  указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля возросла по сравнению с опросами КМИС в ноябре – декабре прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно), а по данным Госстата, средний размер платежки за "коммуналку" вырос за декабрь на 8%. Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт·ч), на одного владельца лицевого счета в декабре 2019 года составили 2212,0 грн, что на 8% больше, чем в ноябре (2044,7 грн).

"Власть продолжает кормить украинцев завтраками по поводу предстоящего снижения тарифов на оплату услуг ЖКХ. Газ уже подешевел, как утверждает премьер Гончарук", – иронично подметил Медведчук.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraintsy-nazvali-dolyu-kommunalki-svoih-1582284494.html
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