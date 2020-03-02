Медведчук: Латание дыр в бюджете за счет облигаций госзайма чревато дефолтом

Портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма сократился. Закрывать дыры в бюджете за счет эмиссии ОВГЗ становится все более проблематично. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Всего лишь за неделю по состоянию на 26 февраля 2020 года портфель держателей украинских облигаций сократился на 2,64 млрд гривен. Подобное снижение спроса на ценные бумаги в будущем может спровоцировать дефолт, считает политик.

Главным держателем ценных ОВГЗ был Национальный банк Украины. Также подобные имеются у других банков, нерезидентов, физических лиц. А также юридических лиц. Они, к слову, единственные, кто портфель облигаций в течении недели увеличил. За этим кроются определенные риски, говорит парламентарий:

"Падение невелико и пока оно не критично. Но уже очевидно, что возможность латать бюджетные дыры за счет эмиссии ОВГЗ теперь весьма ограничена. Либо ставка по ценным бумагам резко повысится, либо же бегство из страны "нерезидентов" станет неизбежным, как и снижение спроса на ОВГЗ у других держателей".

В конечном итоге, действия Минфина и СБУ могут привести к дефолту, прогнозирует Медведчук, о чем также говорили другие эксперты.

Нацбанк ранее обнародовал заявление, согласно которому "экономика Украины в блестящем состоянии, или в близком к нему". Утверждают, что "прогнозируемый экономический рост лишь по консервативному сценарию составляет 3,5-4 процента. В случае структурных реформ - темпы роста будут еще выше". А так называемая пирамида ОВГЗ "существует лишь в воображении тех, кто стремиться манипулировать общественным мнением".

"Комментарии, кажется, излишни", - ответил на это Медведчук. При этом, по его словам, бюджетные дыры увеличиваются. По предварительным данным Государственной казначейской службы, в январе 2020 года доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн или на 24,5% меньше плана(56,4 млрд грн).

Ранее Виктор Медведчук заявил о том, что правительство премьера Гончарука ведет страну к экономическому краху.









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