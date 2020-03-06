Более 200 человек: Украина передала список пленных для обмена в Минск

Во время минских переговоров Украина передала список с фамилиями более 200 человек, заявленных на будущий обмен пленными с так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу.



"Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, мы, безусловно, хотим этого", — заявил президент.

Также Зеленский предположил, что некоторые из заявленных людей уже могут быть мертвы. По его словам, некоторых из заявленных людей пытали, поэтому, возможно, получится вернуть только их тела.

Сейчас Украина также обсуждает с Россией вопрос прав представителей крымско-татарского народа в оккупированном Крыму и разведение сил на Донбассе.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов докладывал, что во время следующего обмена пленными наша страна планирует вернуть около 200 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Медведчук накануне голосования за Кабинет министров предупредил президента Зеленского, чтобы они не занимались имитацией мирного урегулирования на Донбассе.

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