Юлия Соколовская стала "правой рукой" Ермака

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Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента. Об этом сообщается на сайте Офиса главы государства в соответствующем указе.
Отметим, что в парламенте под руководством Алексея Гончарука Юлия Соколовская занимала пост министра социальной политики.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Юлия Соколовская привела ужасающую статистику насилия над украинками. По данным совместного исследования ОБСЕ и ООН, 70% украинок старше 15 лет сталкивались с психологическим, физическим или сексуальным насилием в своей жизни.
"Наша задача - минимизировать случаи гендерно обусловленного насилия, а для всех пострадавших - обеспечить легкий и удобный доступ к качественным и комплексным услугам, включая правовую защиту, социально-психологическую, медицинскую помощь и реабилитацию", - заявляет политик.
Соколовская подчеркивает, что все эти проекты будут направлены на достижение нулевой толерантности к насилию в украинском обществе и неотвратимость наказания для обидчиков.
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