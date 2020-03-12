Юлия Соколовская стала "правой рукой" Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента. Об этом сообщается на сайте Офиса главы государства в соответствующем указе.

Отметим, что в парламенте под руководством Алексея Гончарука Юлия Соколовская занимала пост министра социальной политики.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Юлия Соколовская привела ужасающую статистику насилия над украинками. По данным совместного исследования ОБСЕ и ООН, 70% украинок старше 15 лет сталкивались с психологическим, физическим или сексуальным насилием в своей жизни.

"Наша задача - минимизировать случаи гендерно обусловленного насилия, а для всех пострадавших - обеспечить легкий и удобный доступ к качественным и комплексным услугам, включая правовую защиту, социально-психологическую, медицинскую помощь и реабилитацию", - заявляет политик.

Соколовская подчеркивает, что все эти проекты будут направлены на достижение нулевой толерантности к насилию в украинском обществе и неотвратимость наказания для обидчиков.

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