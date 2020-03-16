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Медведчук: Смена правительства никакого позитива не принесла

Народный депутат Виктор Медведчук объясняет негативные последствия смены правительства

сегодня, 17:00
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Медведчук: Смена правительства никакого позитива не принесла

Отсутствие полноценного экономического блока в новом Кабмине не может не сказаться на дееспособности правительства в чрезвычайно сложной экономической и социальной ситуации. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. 

"За два месяца 2020 года расходы госбюджета оказались меньше запланированных на 22 млрд грн. Почти треть этой суммы составили невыплаченные льготы и субсидии", — привел политик данные Счетной палаты Украины.

"Более 30% — 7 млрд грн из непроведенных расходов — выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа в денежной форме и выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения", — процитировал парламентарий председателя Счетной палаты Валерия Пацкана.

Таким образом, убежден Виктор Медведчук, бюджетный провал уже сказался на социальных выплатах украинцам. 

"Если его не преодолеть, если не преодолеть наметившуюся в январе текущего года тенденцию к падению реального ВВП, то потери украинцев от сокращения бюджетных расходов социального характера могут многократно возрасти", — считает нардеп.

Однако, акцентировал внимание политик, действующее правительство не имеет даже полноценного экономического блока. 

"…Он представлен исполняющими обязанности министров. Это не может не сказаться на его дееспособности в чрезвычайно сложной экономической и социальной ситуации. Пока смена правительства никакого позитива, в том числе в социальной сфере, не принесла", — подытожил Виктор Медведчук.



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