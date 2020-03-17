ОПЗЖ требует расследовать действия Турчинова в 2014 году

Народные депутаты от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились в Офис генпрокурора, ГБР и СБУ с требованием расследовать действия бывшего и. о. президента Украины Александра Турчинова, так как в них якобы усматриваются признаки госизмены и преступлений против национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии.



"В феврале 2014 года руководство Украины в лице и. о. президента Украины Турчинова бросило военнослужащих, находившихся на территории Автономной Республики Крым, на произвол судьбы, без управления, координации и поддержки, хотя эти военнослужащие ожидали четких приказов от руководства государства о принятии неотложных мер по защите конституционного строя и территориальной целостности Украины. Такие действия Верховного главнокомандующего привели к падению боевого духа и массовым нарушениям присяги", – заявили в партии.

В связи с этим депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" в своем обращении детально анализируют распоряжения Турчинова в тот период и приходят к выводу, что изложенные факты свидетельствуют о наличии в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины ("Государственная измена").

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