Медведчук обещает помочь закарпатцам в борьбе с коронавирусом

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Жители Закарпатья подвергаются большой опасности заболеть коронавирусом из-за частых поездок в страны ЕС. В связи с этим председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук пообещал найти возможности для оказания помощи закарпатцам в борьбе с пандемией. Об этом сообщила пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".
В политсиле сообщили, что Виктор
Медведчук 18 марта побывал на Закарпатье в связи с ситуацией, сложившейся из-за
распространения COVID-19. Так он провел совещание с областным руководством
партийной организации с участием председателя Закарпатской организации партии
Ивана Чубирко, заместителя председателя областной организации Мирослава Щербея
и представителей актива области.
"На встрече обсудили ситуацию в
регионе — речь шла о борьбе с коронавирусом. В частности, об отсутствии средств
защиты – масок, экспресс-тестов для выявления коронавируса, о нехватке
медицинского оборудования для помощи людям, больным COVID-19. Виктор Медведчук
подчеркнул, что Закарпатье — это пограничный регион, его жители подвергаются
большой опасности из-за частых поездок в страны ЕС, а потому оперативное
обеспечение закарпатцев средствами защиты, профилактики и лечения COVID-19
крайне важно для национальной безопасности Украины", — сообщили в пресс-службе
ОПЗЖ.
Также сообщается, что Виктор
Медведчук пообещал изыскать возможности для оказания помощи закарпатцам в
борьбе с пандемией коронавируса.
В свою очередь Закарпатская
партийная организация ОПЗЖ взяла на себя обязательства следить за ситуацией в
области и в дальнейшем при необходимости помогать жителям региона в борьбе
против распространения COVID-19.
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