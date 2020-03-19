Медведчук обещает помочь закарпатцам в борьбе с коронавирусом

Жители Закарпатья подвергаются большой опасности заболеть коронавирусом из-за частых поездок в страны ЕС. В связи с этим председатель Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук пообещал найти возможности для оказания помощи закарпатцам в борьбе с пандемией. Об этом сообщила пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".

В политсиле сообщили, что Виктор Медведчук 18 марта побывал на Закарпатье в связи с ситуацией, сложившейся из-за распространения COVID-19. Так он провел совещание с областным руководством партийной организации с участием председателя Закарпатской организации партии Ивана Чубирко, заместителя председателя областной организации Мирослава Щербея и представителей актива области.

"На встрече обсудили ситуацию в регионе — речь шла о борьбе с коронавирусом. В частности, об отсутствии средств защиты – масок, экспресс-тестов для выявления коронавируса, о нехватке медицинского оборудования для помощи людям, больным COVID-19. Виктор Медведчук подчеркнул, что Закарпатье — это пограничный регион, его жители подвергаются большой опасности из-за частых поездок в страны ЕС, а потому оперативное обеспечение закарпатцев средствами защиты, профилактики и лечения COVID-19 крайне важно для национальной безопасности Украины", — сообщили в пресс-службе ОПЗЖ.

Также сообщается, что Виктор Медведчук пообещал изыскать возможности для оказания помощи закарпатцам в борьбе с пандемией коронавируса.

В свою очередь Закарпатская партийная организация ОПЗЖ взяла на себя обязательства следить за ситуацией в области и в дальнейшем при необходимости помогать жителям региона в борьбе против распространения COVID-19.

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