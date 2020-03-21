Турчинов обеспокоен возможным расследованием дела об аннексии Крыма, - журналист

Бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов и его команда могут быть причастными к публикации на сайте ОРД информационного вброса о депутатах от ОПЗЖ, инициировавших обращение с требованием расследовать его действия во время аннексии Крыма. Об этом в блоге на сайте "Корреспондент" пишет журналист Роман Губриенко.

Автор напомнил, что депутаты от партии Виктора Медведчука направили в ГБР заявление о якобы совершении Турчиновым, Парубием, Яценюком и другими лидерами Майдана умышленной сдачи Крыма.

"Группа депутатов от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" обратилась к новому Генпрокурору, ГБР и СБУ с требованием расследовать уголовное дело, возбужденное в отношении Турчинова, и привлечь его к ответственности за государственную измену", — напоминает ход событий автор.

По информации сайта Голос, якобы причастное к Турчинову СМИ в ответ опубликовало на сайте ОРД информационный "вброс" с массой ошибок.

"Турчинов сподобился на ответ через сайт ОРД, которым руководит Станислав Речинский, связанный с политиком как минимум с начала 2000-х годов. Например, в 2005 году, когда Турчинов руководил Службой безопасности, Речинский даже возглавлял пресс-службу СБУ", — перечисляет факты ГолосУА.

По словам Губриенко, ответ получился далек от стандартов журналистики. Дескать, текст готовился в спешке и был опубликован с большим количеством ошибок.

"Автор запутался в именах, писал о депутате Викторе Черном, но приложил скан документа, где речь идет о каком-то Вадиме Кислице, у которого другой год рождения. Но при этом автор статьи на сайте еще и попытался убедить читателей, будто это якобы один и тот же человек", — аргументирует Губриенко.

"В итоге элементарная проверка через сайт Верховной Рады показывает, что подчиненные Турчинова осилили сочинить примитивный фейк, где один абзац противоречит другому", — дает свою оценку журналист.

Губриенко считает, что у Турчинова действительно есть повод волноваться. Мол, от нового генпрокурора Ирины Венедиктовой ждут расследования резонансных дел, в том числе и дела об аннексии Крыма.

"Оппозиция в лице фракции Медведчука решила сразу проверить Генпрокурора на деле, предложив лично познакомить Уголовный кодекс с Турчиновым", — прогнозирует Губриенко. Резюмируя, журналист приходит к выводу, что "появление на сайте ОРД наспех сколоченного набора букв, с перекрученными именами-фамилиями, непонятными "фактами" и "документами", как реакции на заявление оппозиционных депутатов — нескрываемый признак волнения Турчинова.





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