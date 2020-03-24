Власть должна прислушаться к Медведчуку, - Вадим Рабинович

Власть не хочет прислушаться к советам оппозиции. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NEWSONE.

Рабинович отметил, что необходимо прислушиваться к Виктору Медведчуку, потому что он показал себя как антикризисный менеджер.

"Власти следует прислушаться к главе политсовета нашей партии Виктору Медведчуку, потому что лучшего антикризисного менеджера у нас в стране просто нет! Я понимаю, что его политические взгляды кому-то могут не нравиться, потому что он - за Юго-Восток Украины, а у нас любят людей из Галиции. Но пришло время пересмотреть свои взгляды", - уверен политик.

Вадим Рабинович также указал актуальные приоритеты для нынешней власти и отметил, что сотрудничать необходимо со всеми, кто готов помогать украинцам.

"Наши интересы сегодня заключаются в том, что мы должны спасти жизни людей и экономику, и для этого мы должны обращаться ко всем, кто может нам помочь" - уверен народный депутат.

Напомнил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и о том, что несмотря на сложную ситуацию, "так никто и не отменил второй этап медицинской реформы, который начинается уже 1 апреля.

"Нужно создавать общеукраинский мозговой центр, в котором должны принимать участие профессионалы, способные вывести страну из кризиса" - призвал политик.

Вадим Рабинович также напомнил о том, что еще три недели назад он говорил: правительству нужно готовиться к разным сценариям, каждый из которых отвечал бы вызовам на случай двухнедельного, месячного и более длительного карантина.

"Если ты заранее не моделируешь ситуацию, то ты не можешь принять правильное решение! У нас же все происходит в режиме "хватай мешки вокзал отходит". Мы лихорадочно посылаем самолеты и делаем разные необдуманные поступки" - констатировал Рабинович.

Поэтому, считает он, сегодня в первую очередь нужно заморозить выплаты по внешнему долгу.

"Если власть этого не сделает, нас всех превратят в нищих. В условиях тотального карантина мы не можем платить нашим партнерам. Тем более, то сейчас и непонятно, кто кому друг. Италии, например, сегодня больше всего помогают Россия, Куба и Венесуэла. Нам - коммунистический Китай. А те люди, которые защищали Супрун, когда та убивала нашу медицину, сегодня несильно нам помогают", - обратил внимание народный депутат.

"Я - не гадалка, и не знаю, сколько будет действовать карантин. У нас для этого есть государство, которое должно моделировать ситуацию, а не креативить. Пора принимать решения", - призвал Вадим Рабинович.





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