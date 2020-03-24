ИноСМИ осветили визит Медведчука в Москву и его встречу с Путиным

Иностранные средства массовой информации активно освещают визит председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в Москву и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.



В частности, сайт Джеймстаунского фонда (США) опубликовал статью Владимира Сокора, в которой автор оценил важность этой поездки в различных аспектах.

"10 марта в Москве Виктор Медведчук провел совещание с Владимиром Путиным и лидерами Думы о добавлении межпарламентского измерения к "нормандскому формату" (Россия, Германия, Франция, Украина), который является межправительственным процессом. Идея заключается в том, чтобы заручиться межпарламентской поддержкой решений в Нормандском и Минском процессе, касающихся особого статуса и выборов на Донбассе. Эти решения затем будут переданы в Верховную Раду для принятия законодательных актов. 11 марта в Минске представители президентов России и Украины Дмитрий Козак и Андрей Ермак, соответственно, договорились о создании новой переговорной платформы в рамках Минского переговорного процесса. В соответствии с предложенной новой платформой украинская сторона и представители России в Донецке и Луганске будут равноправными сторонами внутриукраинского конфликта, а Россия — беспристрастным наблюдателем", — говорится в материале.

По мнению журналиста, эти взаимосвязанные шаги отражают подготовку с обеих сторон к возможно решающему этапу в Нормандском и Минском процессах.

"Медведчук возглавил делегацию из шести депутатов парламента от его партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" на переговорах в Москве в тот же день, когда российская Дума проголосовала за одобрение продления президентских полномочий Путина. Медведчук лично посещал Путина в России много раз, но визит 10 марта был первым в составе украинской парламентской делегации за последние шесть лет. На пленарном заседании Думы делегацию встретили овациями", — пишет автор.

"Встретившись с Путиным наедине, — продолжает журналист, — Медведчук представил расширенную версию концепции, которую он высказал после парламентских выборов в Украине в июле 2019 года. Медведчук настаивает на том, что украинский парламент должен включить политические положения Минских соглашений в украинское законодательство, а именно: конституционные поправки о децентрализации, особый статус для Донецка и Луганска, всеобщую амнистию и специальный закон о местных выборах на неподконтрольных Киеву территориях".

Владимир Сокор напоминает, что "Оппозиционная платформа — За Жизнь" — единственная крупнейшая оппозиционная партия в украинском парламенте после выборов в июле 2019 года.

"Правящая команда готова к "ситуативному" (специальному) парламентскому сотрудничеству с ОПЗЖ, в случаях, когда президентская партия "Слуга народа" не сможет набрать достаточное количество голосов для своих инициатив. Таким образом, Зеленский недавно смог отстранить от должности генерального прокурора Руслана Рябошапку благодаря голосам ОПЗЖ за предложение о недоверии президентской партии. Таким образом, партии Зеленского и Медведчука опробовали возможную модель ситуативного сотрудничества", — пишет журналист.

По его мнению, изменение Конституции и законодательства Украины в соответствии с Минскими соглашениями вынудит президентскую партию объединиться с "Оппозиционной платформой — За жизнь".

"Когда президент возлагает надежды на прогресс в направлении "прекращения войны", Медведчук возражает, что это останется недостижимым, если Украина не выполнит политические положения Минских соглашений. Путин имел дело с пятью украинскими президентами за 20 лет, но Медведчук — единственный украинский политик, который все это время пользовался полным доверием Путина. На этом этапе Зеленский должен выбрать либо "мир" с помощью голосов Медведчука в парламенте, либо выполнить свое обещание инициировать пересмотр невыполнимых Минских соглашений", — излагает Владимир Сокор.

Ранее Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам сообщил, что объединение "Межпарламентский диалог ради мира: Украина — Россия — Германия — Франция" презентовало мирный план в Европарламенте, а также в Париже и Берлине.

В свою очередь депутат Европарламента Максимилиан Кра заявил, что инициатива Виктора Медведчука — это единственная надежда на мир в Украине.

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