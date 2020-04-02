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Виктор Медведчук настаивает на повышении зарплат медработников

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук сравнил министерские зарплаты с оплатой труда медиков

сегодня, 12:01
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Виктор Медведчук настаивает на повышении зарплат медработников

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала увеличить оплату медработников на 300%. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Мы потребовали увеличить оплату медработников на 300%. Почему член набсовета, руководитель госкорпорации, непонятно какой министр, может получать сотни тысяч гривен, а медработник, санитарка – 4-5 тыс., а врач – 7-9 тыс.", – отметил политик.

Нардеп напомнил, что в Тернопольской области около 20 медработников заражены коронавирусом.

"В Тернопольской области около 20 медработников заражены коронавирусом. 8-10 человек увольняются. Почему они обязаны выполнять свой гражданский долг за 6-8 тыс. гривен, когда кто-то   выполняет свой долг за 100-230 тыс. грн и не рискует своей жизнью и жизнью своих родных? Почему это происходит в нашем государстве? Почему мы не можем забрать деньги у чиновников и отдать их врачам? Вот что надо решать, и на это направлен антикризисный план "Оппозиционной платформы – за жизнь", – добавил Медведчук.




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Источник: https://112.ua/politika/medvedchuk-pochemu-vrachi-dolzhny-riskovat-zhiznyu-za-6-tysyach-griven-v-to-vremya-kak-nekotorye-chinovniki-poluchayut-sotni-tysyach-531320.html
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