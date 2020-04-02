«Лучше хоть какой-то министр, чем и.о.» — Медведчук о новом главе Минздрава Степанове

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" рассказал о том, почему голосовал за Максима Степанова на должность нового министра здравоохранения.



"А как должны действовать нормальные люди в ситуации, которая сегодня происходит в Украине с распространением коронавируса, если на главной должности здравоохранения, где сегодня обязаны вести борьбу, будет отсутствовать первое лицо. Как?", — заявил Медведчук.

Также председатель политсовета ОПЗЖ заявил, что не дает оценок профессиональным качествам Максима Степанова. По его словам, "если бы не было Степанова, Иванова, Сидорова на этой должности", было бы намного хуже.

"У нас с образованием не все хорошо, а исполняющим обязанности вообще ужас, я об этом неоднократно говорил. Но когда не будет министра здравоохранения, то это преступление", — сказал Медведчук.

По его словам, ОПЗЖ никогда не голосовала за кадровые назначения этой власти, потому не поддерживает политику этой власти. А здесь проголосовали из-за решения стратегического совета, где представители ОПЗЖ сказали, что должны поддержать кандидатуру, которую дает власть.

"Потому что эту кандидатуру дал президент, правительство, они несут за нее ответственность. И если бы мы не поддержали эту кандидатуру, то должность министра была бы вакантная, а это ослабило бы те мероприятия, которые должны сегодня реализовываться в интересах людей и быть направлены на борьбу с коронавирусом. Вот чем обоснованы наши действия", — резюмировал нардеп.





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