Активность Яценюка и Гройсмана в медиа: возможно ли возвращение в большую политику «сбитых летчиков»

В последнее время в медиа активизировалась "старая гвардия". Экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, ряд бывших нардепов рассказывают, как надо управлять государством, критикуют действующую власть. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", возможно ли возвращение в большую политику "сбитых летчиков" – в том или ином статусе.

"При определенных раскладах многие могут вернуться и даже занять ключевые должности"

По словам директора Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко, новейшая украинская история знает немало примеров, когда люди, уходившие, казалось бы, с позором, потом триумфально возвращались в украинскую политику.

"Павел Лазаренко победил со своей партией "Громада" на парламентских выборах в 1998 году, несмотря на шквал негатива. Наталья Витренко была изгнана из Соцпартии, но создала свой успешный политический проект. Юлия Тимошенко была премьером в двух очень разных правительствах, а после тюрьмы сумела дважды провести в Раду свою партию. Виктор Янукович после обидного проигрыша Виктору Ющенко в результате "Оранжевой революции", победил на следующих президентских выборах, – напоминает Сергей Белашко. – Если копнуть глубже, можно вспомнить несостоятельного премьера Леонида Кучму, который уверял с парламентской трибуны, что будет делать всё, что ему скажут депутаты, а потом стал самым успешным украинским президентом. При таком динамизме украинской политической жизни – шанс зайти на второй, а то и третий круг, есть практически у каждого политика. При определенных раскладах многие могут вернуться и даже занять ключевые должности".

Говоря об экс-премьерах Яценюке и Гройсмане, эксперт отмечает, что они, как и большинство других "сбитых летчиков", в свое время рассчитывали использовать Украину как стартовый аэродром, чтобы отправится в глобальную элиту.

"Мы помним, как Яценюк постил фото из Вашингтона, показывая, что он якобы там – свой среди своих. Но оказалось, что "туземные царьки" глобальной элите интересны только пока продают Родину за "бусики", – отмечает Белашко. – Впрочем, Гройсман и Яценюк, при всём их цинизме, на фоне шантрапы, которая пришла в "монобольшинство", выглядят матерыми интеллектуалами и политическими тяжеловесами. И не потому, что экс-премьеры такие молодцы. Просто те, кто пришел после них, оказался в разы хуже. На фоне Гончарука, к счастью уже не руководящего Кабмином, любой экс-премьер кажется глыбой. Я уж не говорю о реально успешных премьерах, какими, с моей точки зрения, были Виталий Масол, Виктор Ющенко и Николай Азаров".

"Гипотетически возможного появление Гройсмана в новой власти как технического министра или вице-премьера"

Эксперт Украинского института политики, магистр государственного управления Владимир Воля считает гипотетически возможным возвращение Гройсмана. Но – не Яценюка.

"Дело в том, что Яценюк в течение двух десятков лет бы на разных руководящих должностях. Для антисистемно настроенного электората он – представитель прошлых политэлит, прочно ассоциируется с ними. А именно против этого проголосовали украинцы на прошлых парламентских выборах", – отмечает эксперт.

Гройсман же, по словам Воли, выглядит менее привязанным к "старым политикам". И у него, считает эксперт, перспективы вернуться не окончательно прошлым пребыванием во власти.

"Премьером Гройсман вновь вряд ли станет. Слишком четко он в умах избирателей связан с командой Порошенко, хоть и отошел от нее, и даже был в последние месяцы "премьерства" в "контрах" с пятым президентом, – отмечает эксперт. – И всё же Гройсман ассоциируется именно с прошлой властью. Гипотетически возможного его появление в новой власти как технического министра или вице-премьера. Но такое может быть реальным лишь при досрочных парламентских выборах".

И то, подчеркивает Владимир Воля, в качестве самостоятельного политика Гройсман в Раду не пройдет.

"Его самостоятельный поход на выборы ВР прошлым летом не увенчался успехом. Единственный вариант – оказаться в списке партии, которая покажет высокий результат на парламентских выборах, – поясняет эксперт. – И в случае формирования коалиции с участием этой партии (потому то монобольшинство-2 вряд ли возможно), данная политсила сможет претендовать на назначения своих людей в Кабмин. Войти в которой может и Гройсман".

"Кого-то из бывшей команды вполне могут привлечь для работы в Камбине"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает весьма вероятным возвращение "старой гвардии" в политику.

"Это показывает ситуация с голосованием закона об открытии рынка земли. Монобольшинству (которое всё менее похоже на монобольшинство) пришлось прибегать к поддержке "Европейской солидарности", "Голоса". Фактически – просить о помощи конкурентов, – отмечает эксперт. – На фоне политического кризиса у нас наметился и экономический. Недовольство населения растет, люди стремительно теряют свои сбережения. Возможность стремительного падения рейтинга власти очень высока. И президенту с верной ему частью команды придется кооперироваться с кем-то из "не новых лиц". Ведь у "новых" команда запасных практически нулевая. Нужно искать поддержку. В том числе среди тех, кто способен добавить рейтинг и помочь выйти из сложившейся ситуации с высоко поднятой головой".

Олег Вострых сомневается, что это будут Гройсман или Яценюк.

"Выбирать нужно из фигур, которые добавят, а не отнимут, – поясняет эксперт. – Нужен анализ. Думаю, соответствующие эксперты работают днем и ночью, чтобы найти компромиссную фигуру, которая усилила бы позиции Зеленского. В Сети гуляет мнение, что Порошенко может стать премьером. Но я в этом сомневаюсь. В то же время, кого-то из бывшей команды вполне могут привлечь для работы в Камбине. Это даст шанс на объединения страны в условиях полного негатива и кризиса в экономике. Но кто это может быть, сегодня сложно сказать. Фигура должна добавить позитивного имиджа президенту, повысить пикирующий рейтинг и не иметь сильных политических амбиций".

Ранее "Комментарии" сообщали, сколько украинцев доверяют Зеленскому, Ермаку, Шмыгалю и Разумкову, согласно опросу.

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