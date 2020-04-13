Власть обманула людей, урезав зарплаты чиновникам только на время карантина — Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверен, что власть "обманула людей", когда заявила об ограничении зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами и представила это как большое достижение. Об этом политик заявил в кулуарах Верховной Рады.

Журналисты спросили Медведчука о том, является ли это голосование реализацией инициативы "Оппозиционной платформы — За жизнь".

"Нет, это не является реализацией нашего законопроекта, который мы действительно подали с целью ограничить выплаты на руки (подчеркиваю: не заработную плату, а выплаты на руки) 10 размерами минимальной заработной платы — суммой в 47 000 грн. Это сегодня достаточно высокий объем выплат для любого чиновника, представителя государственной корпорации, представителя наблюдательного совета, для чиновников, работающих в центральных органах исполнительной власти", — заявил политик.

Что касается ограничений по выплатам чиновникам, которые поддержала Верховная Рада, то они носят временный характер, считает Медведчук. Он уточнил, что эти ограничения введены только на апрель и на тот месяц, когда будет продолжен карантин. Поэтому, убежден оппозиционный политик, "заявление господина Зеленского является чистой воды обманом".

"Если карантин будет продолжен, допустим, до 5 мая, то чиновники будут ограничены вот этими 10 размерами минимальной заработной платы в апреле и в мае. Если он (карантин — ред.) закончится в апреле, то одним апрелем. То есть речь идет о временной мере. И я считаю, не надо обманывать людей: никто не ограничивает чиновников в выплате им заработной платы и других выплат, которые они получают в огромном объеме, превышающем размеры заработной платы", — подчеркнул Виктор Медведчук.





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