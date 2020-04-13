Власть обманула людей, урезав зарплаты чиновникам только на время карантина — Медведчук

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6753.81
ETH/USD
153.53
LTC/USD
40.37
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.80
RUB/UAH
0.37
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук уверен, что власть "обманула людей", когда заявила об ограничении зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами и представила это как большое достижение. Об этом политик заявил в кулуарах Верховной Рады.
Журналисты спросили Медведчука о том, является ли это голосование реализацией инициативы "Оппозиционной платформы — За жизнь".
"Нет, это не является реализацией нашего законопроекта, который мы действительно подали с целью ограничить выплаты на руки (подчеркиваю: не заработную плату, а выплаты на руки) 10 размерами минимальной заработной платы — суммой в 47 000 грн. Это сегодня достаточно высокий объем выплат для любого чиновника, представителя государственной корпорации, представителя наблюдательного совета, для чиновников, работающих в центральных органах исполнительной власти", — заявил политик.
Что касается ограничений по выплатам чиновникам, которые поддержала Верховная Рада, то они носят временный характер, считает Медведчук. Он уточнил, что эти ограничения введены только на апрель и на тот месяц, когда будет продолжен карантин. Поэтому, убежден оппозиционный политик, "заявление господина Зеленского является чистой воды обманом".
"Если карантин будет продолжен, допустим, до 5 мая, то чиновники будут ограничены вот этими 10 размерами минимальной заработной платы в апреле и в мае. Если он (карантин — ред.) закончится в апреле, то одним апрелем. То есть речь идет о временной мере. И я считаю, не надо обманывать людей: никто не ограничивает чиновников в выплате им заработной платы и других выплат, которые они получают в огромном объеме, превышающем размеры заработной платы", — подчеркнул Виктор Медведчук.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости