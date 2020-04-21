Аркадий Кобринец намерен стать мэром Бучи, штаб возглавит Таможний

Одна из групп влияния в штабе партии “Слуга народа” получила результаты социологического опроса, согласно которому рейтинг кандидатов на должность мэра Бучи возглавляет действующий мэр Анатолий Федорук.

В затылок Федоруку дышит бучанский депутат Александр Таможний, который является вечным оппонентом Федорука на выборах. На третьем месте – новый кандидат Аркадий Кобринец, который заявил о себе приветствием всем женщинам Бучи с праздником 8 Марта. На четвертом месте – общественный активист Виктор Бархоленко, который так же, как и Таможний, традиционно баллотируется на пост мэра Бучи и активно критикует Федорука. По мнению Виктора Бархоленка, за организацией нападений на бучанских активистов стоит именно мэр Бучи Анатолий Федорук и его окружение.

Кроме Бархоленка, незначительная часть избирателей готовы отдать свои голоса журналистке Елене Жежере и экс-свободовцу Ивану Окоеву.

Эксперты предполагают, что избирательный штаб Аркадия Кобринца возглавит Александр Таможний. Возможным заместителем Таможнего по работе в штабе называют кандидатуру Юрия Денисенко, который является коренным бучанцем.

Отмечается, что ранее Денисенко имел собственные амбиции стать мэром Бучи и даже работал заместителем председателя Киевоблгосадминистрации, но решил сосредоточиться на поддержке Кобринца. Фактически, предвыборная борьба развернется между двумя штабами – Юрия Денисенко и Тараса Шаправского.

Политтехнологи считают: несмотря на то, что Кобринец значительное время работал на “Бучанському заводе стеклотары” и реализовывал ряд социальных проектов в Буче (в частности, инициировал шахматный детский турнир на время карантина “Кубок Бучи” и раздал малоимущим семьям Пасхальные куличи), ему придется провести мощную избирательную кампанию и объединить вокруг себя всех оппонентов Федорука.

Впрочем, Кобринец начинает активно объединять вокруг себя не только оппонентов Федорука, а и его подчиненных. Активное содействие благотворительной деятельности Аркадия Кобринца предоставляет руководительница Территориального центра социального обслуживания Бучанского горсовета Светлана Жолуденко.





Александр Таможний возглавит избирательный штаб Аркадия Кобринца на выборах мэра Бучи

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