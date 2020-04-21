ОПЗЖ передала 10 тысяч масок и 500 продуктовых наборов медикам и ветеранам в Полтавской области

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива привез медикам и ветеранам в Полтавской области 10 тысяч масок и 500 продуктовых наборов от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которые они закупили на собственные средства. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

Политик поблагодарил медиков за их вклад в борьбу против коронавируса и добавил, что именно самопожертвование врачей дает надежду другим людям в это сложное время.

"Пусть это будет хорошей традицией и нашим вкладом в общую борьбу. Именно ваше самопожертвование дает возможность существованию надежды в других людях, надежды на то, чтобы жить дальше", — сказал Кива.

По словам народного депутата, не только он и "Оппозиционная платформа — За жизнь", но и вся страна видит энтузиазм медиков.

"Не знаю, на чем держится ваш энтузиазм. Для меня это подвиг. И поверьте, это вижу не только я, не только моя партия, но и вся страна", — отметил политик.

Кива считает, что подобная помощь для работников медицинской сферы и ветеранов должна стать примером для подражания всем, кто пытается не замечать нынешней ситуации.

"Пусть это будет примером того, чтобы все люди понимали, что только вместе можно достичь результатов, а наш результат — это здоровая, крепкая нация", — подчеркнул он.





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