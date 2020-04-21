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ОПЗЖ передала 10 тысяч масок и 500 продуктовых наборов медикам и ветеранам в Полтавской области

Нардеп Илья Кива поблагодарил медиков и назвал подвигом их работу в условиях пандемии

сегодня, 17:53
Автор:

• Антон Корнилов

ОПЗЖ передала 10 тысяч масок и 500 продуктовых наборов медикам и ветеранам в Полтавской области
Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива привез медикам и ветеранам в Полтавской области 10 тысяч масок и 500 продуктовых наборов от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которые они закупили на собственные средства. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.
Политик поблагодарил медиков за их вклад в борьбу против коронавируса и добавил, что именно самопожертвование врачей дает надежду другим людям в это сложное время.
"Пусть это будет хорошей традицией и нашим вкладом в общую борьбу. Именно ваше самопожертвование дает возможность существованию надежды в других людях, надежды на то, чтобы жить дальше", — сказал Кива.
По словам народного депутата, не только он и "Оппозиционная платформа — За жизнь", но и вся страна видит энтузиазм медиков.
"Не знаю, на чем держится ваш энтузиазм. Для меня это подвиг. И поверьте, это вижу не только я, не только моя партия, но и вся страна", — отметил политик.
Кива считает, что подобная помощь для работников медицинской сферы и ветеранов должна стать примером для подражания всем, кто пытается не замечать нынешней ситуации.
"Пусть это будет примером того, чтобы все люди понимали, что только вместе можно достичь результатов, а наш результат — это здоровая, крепкая нация", — подчеркнул он.


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Источник: https://112.ua/politika/oppozicionnaya-platforma-za-zhizn-v-kanun-pashi-peredala-10-tysyach-masok-i-500-produktovyh-naborov-medikam-i-veteranam-poltavskoy-oblasti-533405.html
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