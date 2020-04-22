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«Возможная коррупция» Порошенко: суд взялся за НАПК из-за бездействия

Суд требует расследовать, почему НАПК не проверило возможное совершение Петром Порошенко коррупционного правонарушения

сегодня, 12:12
Автор:

• Таисия Ерохина

«Возможная коррупция» Порошенко: суд взялся за НАПК из-за бездействия

Окружной административный суд города Киева открыл производство против Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции: в деле о непроведении проверки НАПК относительно возможного совершения пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко коррупционного правонарушения. Об этом говорится на сайте Окружного админсуда.

Так, в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика выступит частное акционерное общество "Завод "Кузня на Рыбальском". В частности истец просит обязать НАПК проверить сведения относительно совершения Порошенко коррупционного правонарушения, осуществить должное расследование информации, а также принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности. Кроме того, просят предоставить истцу подробную письменную информацию о результатах проверки, расследовании и принятых мерах.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство относительно возможных противоправных действий пятого президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда (ВС). Указ о назначении Порошенко подписал в мае-2019, когда уже было понятно, что еще 5 лет пост главы государства он не будет занимать. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о возможных причинах и перспективах"дела Порошенко".


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Источник: http://oask.gov.ua/node/4425
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