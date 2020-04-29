ОПЗЖ требует немедленно опечатать американские биолаборатории в Украине

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Биологические лаборатории США в Украине необходимо немедленно проверить, а все биологические препараты и записи – опечатать.
Об этом говорится в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
"Деятельность американских биологических лабораторий в Украине, осуществлявшаяся бесконтрольно и непрозрачно для украинского общества, вызвала волну справедливого возмущения. У украинцев, как и жителей стран Европы, которые могут оказаться заложниками биологических экспериментов, в том числе и над людьми, особую тревогу вызывают неоднократно фиксировавшиеся вспышки тяжелых заболеваний", – отметили в политсиле.
В ОПЗЖ уточнили, что речь идет о геморрагической пневмонии, холере и ряде других крайне заразных заболеваний, не все возбудители которых не установлены точно до сих пор.
В партии акцентировали внимание на том, что пандемия коронавируса как никогда остро поставила вопрос о биологической защите украинского народа и государства в целом.
"Очевидно, что в такой ситуации власть не должна быть просто статистом, фиксирующим число заболевших и умерших, она обязана принять самые решительные меры. И начинать надо с детальной оценки тех биологических угроз, которые уже существуют в Украине, честного и открытого отчета перед обществом, разработки мер безопасности", – подчеркнули в политсиле.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает: биологические лаборатории США в Украине должны быть немедленно проверены, все биологические препараты и записи – опечатаны, а работникам этих лабораторий необходимо безотлагательно создать комфортные условия для обсервации.
"Карантин, в условиях которого находятся граждане Украины, делает эти меры эффективными именно сейчас. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы власть немедленно приняла меры, направленные на обеспечение безопасности граждан Украины", – подытожили в пресс-службе партии.
Напомним, ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что посольство США в Украине удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами.
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