Убрать Сытника: нужно ли менять руководство НАБУ

Зе-команда пытается изменить законодательство по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) в аспекте оснований для увольнений главы Бюро – Артема Сытника. В МВФ уже предупредили, что это может стать проблемой для сотрудничества.

"Партнеры или хозяева"

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш считает, что "западные партнеры" в очередной раз демонстрируют, кем они себя по отношению к Украине на самом деле считают – хозяевами, а не партнерами.

"Они уже давно, не стесняясь, в открытую диктуют нам, какие законы и решения принимать, кого и куда назначать или снимать, вплоть до желания подмять под Запад реформу спецслужб и под соусом западной модели угробить систему безопасности страны. В частности, Запад продавил в своё время и создание НАБУ, и назначение его директором именно Артема Сытника", – отмечает Евгений Филиндаш.

По мнению эксперта, для Запада и его агентов влияния – "грантоедов", ценен не сам по себе Сытник, ничем, кроме скандалов, на своем посту не отметившийся.

"Для них важна возможность беспрепятственно, не спрашивая мнения "туземцев", распоряжаться в тех вопросах, которые они считают для себя важными. А вопросы работы правоохранительной системы, безусловно, относятся к таковым, – говорит Филиндаш. – И защиту Сытника, и например, страстное желание "грантоедов" взять под свой контроль предстоящую реформу СБУ, для чего они подвергают нападкам предложенный самой СБУ и Офисом президента законопроект о реформе, можно объяснить именно этим".

Директор УЦСА уверен: независимое, суверенное государство не может позволять подобного наглого диктата по отношению к себе.

"И украинская власть обязана отстаивать национальные интересы своего государства, а не интересы МВФ, Сороса и его "соросят" или кого бы то ни было ещё. И в вопросе НАБУ и Сытника, и во всех остальных вопросах", – подчеркивает Евгений Филиндаш.

"Сытник не справился с заданиями"

По мнению политолога Петра Охотина, проблема в том, что пребывание Артема Сытника в должности директора НАБУ после ряда скандалов и без ощутимой эффективности дискредитирует идею борьбы с коррупцией в глазах граждан.

"Согласитесь, если бы Сытник подвесил на крючок топ-коррупционеров, то заявления МВФ мы бы воспринимали как поддержку национальных интересов Украины, – отмечает политолог. – Мне не нравятся слова вроде "внешнее управление" в контексте заявления МВФ. Скорее, Сытник просто является понятным для той части западного истеблишмента, которая сейчас высказалась в поддержку директора НАБУ".

С другой стороны, напоминает эксперт, именно украинская власть несет ответственность за то, что государство зависит от транша МВФ.

"Слабая экономика – следствие коррупции. Артем Сытник точно не справился с заданиями, – отмечает Петр Охотин. – По моему мнению, антикоррупционные активисты в Украине должны были выдвинуть и поддержать нового кандидата на пост директора НАБУ, а не лоббировать Сытника перед международными организациями".

"Президента ставят на растяжку"

Директор Киевской академии политических перспектив, политический эксперт Михаил Железняк считает, после внесения Сытника в реестр коррупционеров – обратной дороги (возможности возглавлять НАБУ), вроде бы, уже нет. Но в Украине возможно всё...

"Масла в огонь подливают достаточно опытные юристы, которые уже публично обратили внимание на несоответствие ряда предлагаемых норм (в частности, предусматривающих увольнение директора НАБУ с должности, если на него в течение последнего года налагалось админвзыскание за правонарушение, связанное с коррупцией) с законом о НАБУ. Таким образом, президента в очередной раз ставят на растяжку: между желанием определенных групп убрать Сытника – и необходимостью лавировать между требованиями западных партнеров, – отмечает эксперт. – Что касается ценности Сытника, она, как мне кажется, только одна – в его управляемости. Думаю, всем понятно, – кем".

Что касается обвинений в адрес Сытника (отдых за чужой счет), то они – далеко не самые громкие. А, значит, их могут спустить на тормозах, считает Михаил Железняк.

"Такие обвинения легко могут "потеряться". Особенно на фоне последних событий, – подчеркивает эксперт. – К тому же, их удобно трактовать как попытку дискредитировать работу НАБУ".

По мнению Железняка, закон, который пытаются сейчас провести, чтобы иметь возможность снимать директора НАБУ даже за админнарушения, вряд ли смогут принять.

"Скажутся давление – и внутри страны, и извне. Мой прогноз – для Сытника всё ограничится админштрафом", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с должности.

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