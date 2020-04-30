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Наталья Королевская: "Абсолютно поддерживаю Виктора Медведчука"

Королевская поддержала антикризисный план главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука

сегодня, 14:10
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Наталья Королевская: "Абсолютно поддерживаю Виктора Медведчука"

Народный депутат Украины Наталья Королевская в интервью телеканалу Newsone высказала мнение, что у Украины сегодня есть шанс сформировать новый экономический класс и глобально переформатировать свою позицию как в мире, так и внутри страны.

"Такой шанс дается странам раз в 100 лет. Мы помним хорошо, как вышла Америка из послевоенного кризиса, после Второй мировой войны. США стали претендовать на позицию сверхдержавы в мире, они тогда заработали свои главные капиталы на восстановлении мира. Сейчас от правильных решений зависит будущее – и это шанс для Украины. Я абсолютно поддерживаю Виктора Медведчука и его антикризисный план. Сейчас правительство получило страну в ручное управление, воспользовавшись вирусом, карантином, мировой пандемией. Власти создали фонд и этим фондом распоряжаются – это более 60 млрд грн. То есть без решения парламента правительство распоряжаться бюджетными деньгами и перераспределяет их", – отметила народный депутат.

Напомним, что Виктор Медведчук представил правительству антикризисный план "Оппозиционной платформы – За жизнь", в котором предлагаются решительные меры:

– для защиты экономики и поддержки бизнеса; 

– для обеспечения наполнения доходной части бюджета в условиях борьбы с эпидемией коронавируса; 

– для обеспечения социальной защиты граждан от последствий эпидемии.

Также, в ходе интервью нардеп предложила посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны. 

"Пандемия для всего мира сейчас это наибольший экономический шок и то, как страны выстроят сейчас свои бизнес-модели, макрополитику, экономическую стратегию, будет понятно, какой страной она выйдет после этого кризиса. Сейчас от правильных решений зависит будущее – и это единственный шанс для Украины. Правильно сказал Медведчук, что надо реструктуризировать долг и начать с чистого листа. Мы можем освободиться от своих долголетних обязательств, переформатировать свою налоговую, экономическую, тарифную политику. У нас сейчас появляется возможность сформировать новый экономический класс, поддержав малый и средний бизнес", – резюмировала Королевская.


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Источник: https://newsone.ua/
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