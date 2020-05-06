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Разоблачение Медведчуком биолабораторий США изменило риторику Трампа, - Броницкая

Скандал, связанный с работой военных биолабораторий, которые разоблачил Виктор Медведчук, вышел на международный уровень

сегодня, 15:38
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Разоблачение Медведчуком биолабораторий США изменило риторику Трампа, - Броницкая

Скандал вокруг  военных биолабораторий Пентагона в Украине послужил причиной того, что президент США Дональд Трамп резко изменил свою риторику в адрес Китая. Трамп, как отмечает эксперт по международным отношениям Елена Броницкая, уже перестал обвинять руководство КНР в пандемии COVID-19. 

"Если раньше Трамп метал в адрес Китая громы и молнии, обвиняя в эпидемии коронавируса, то 28 апреля неожиданно изменил линию поведения. На брифинге 28 апреля Трамп перестал нападать на КНР, взамен он вдруг начал обсуждать вопросы борьбы против Covid-19 в США", - обратила внимание эксперт. 

Броницкая также напомнила, что ранее  Трамп ушел от ответа на вопрос о конкретной цифре претензий США к Китаю.  Эксперт поясняет перемены в публичном поведении президента США тем, что изменилась международная обстановка. 

"Скандал вокруг военных биолабораторий Пентагона, деятельность которых разоблачил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, приобрел международные масштабы", - уточнила Броницкая.  

После депутатских запросов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина посольство США признало работу биолабораторий США на территории Украины.

 "Но затем Виктор Медведчук уличил посольство США в том, что дипломаты удалили со своей официальной страницы информацию о двух биолабораториях III уровня биозащиты (это значит, что они работают с вирусами, вызывающими опасные заболевания с летальным исходом)", - подчеркнула эксперт. 

Тема американских биолабораторий вышла на международный уровень, когда МИД Китая официально признал проблему и потребовал от США прекратить деятельность подразделений Пентагона на территории бывшего СССР. 

"Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на официальном брифинге для СМИ заявил о серьезной обеспокоенности из-за работы биолабораторий Пентагона. В переводе с дипломатического языка, представитель МИД КНР потребовал от США закрыть опасные военные объекты в Украине и других постсоветских республиках", - пояснила эксперт-международник. 

В этом и заключается основная причина, по которой Дональд Трамп прекратил публичные обвинения Китая в распространении коронавируса, считает Броницкая. 

 "Как известно, словесная эквилибристика – это сотрясание воздуха. Но факты – вещь упрямая. Поэтому Дональд Трамп предпочел уходить от опасной темы. Действительно, трудно обвинять Китай, когда весь мир обсуждает работу американских лабораторий, да еще и попытку скрыть эксперименты с опасными вирусами, которую разоблачил Медведчук", - пояснила она.

"Итак, американские биолаборатории перестали быть внутриукраинским вопросом, став одним из пунктов международной повестки между США, Россией и КНР", - констатировала эксперт-международник Елена Броницкая. 


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Источник: https://blogs.korrespondent.net/blog/world/4223294/
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