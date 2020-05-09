Зеленский рассказал, сколько времени дал Саакашвили для выдачи результата

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что от Михеила Саакашвили, который на днях был назначен председателем исполнительного комитета реформ, ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов. Об этом гарант заявил во время рабочей поездки на Закарпатье, передает "Укринформ".
"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть", - сказал президент.
Как он отметил, речь идет о дерегуляции в бизнесе и таможенной реформе. Ведь, по словам Зеленского, именно при президентстве Саакашвили в Грузии была преодолена коррупца и модернизирована таможня.
Кроме того, глава государство отметил "крепкие инвестиционные связи Саакашвили со многими странами. А также Зеленский ждет позитивных изменений в пенсионной сфере.
Как сообщалось, Зеленский назвал негативную реакцию Грузии на высокий пост для Саакашвили "ошибочной". По словам Зеленского, назначение Саакашвили председателем комитета реформ - это наш внутренний вопрос.
Ранее портал "Комментарии" писал, что из-за назначения Саакашвили Грузия вызвала посла из Украины. Произошло это после того, как Михеил Саакашвили накануне возглавил исполнительный комитет реформ при Офисе президента.
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