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Зеленский рассказал, сколько времени дал Саакашвили для выдачи результата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, каких именно результатов и когда требует от новоназначенного Михеила Саакашвили

сегодня, 21:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Зеленский рассказал, сколько времени дал Саакашвили для выдачи результата

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что от Михеила Саакашвили, который на днях был назначен председателем исполнительного комитета реформ, ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов. Об этом гарант заявил во время рабочей поездки на Закарпатье, передает "Укринформ".

"Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть", - сказал президент.

Как он отметил, речь идет о дерегуляции в бизнесе и таможенной реформе. Ведь, по словам Зеленского, именно при президентстве Саакашвили в Грузии была преодолена коррупца и модернизирована таможня.

Кроме того, глава государство отметил "крепкие инвестиционные связи Саакашвили со многими странами. А также Зеленский ждет позитивных изменений в пенсионной сфере.

Как сообщалось, Зеленский назвал негативную реакцию Грузии на высокий пост для Саакашвили "ошибочной". По словам Зеленского, назначение Саакашвили председателем комитета реформ - это наш внутренний вопрос.

Ранее портал "Комментарии" писал, что из-за назначения Саакашвили Грузия вызвала посла из Украины. Произошло это после того, как Михеил Саакашвили накануне возглавил исполнительный комитет реформ при Офисе президента.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3022416-zelenskij-ocikue-vid-saakasvili-rezultatu-v-najblizci-misaci.html
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