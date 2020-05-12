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Медведчук и Кузьмин потребовали от власти отчета о проверках американских биолабораторий в Украине

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и народный депутат Украины Ренат Кузьмин направили депутатский запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе Минздрава Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины

сегодня, 13:56
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Медведчук и Кузьмин потребовали от власти отчета о проверках американских биолабораторий в Украине

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

Это соглашение предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также по запросу американской стороны обязывает передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований. 

Нардепы акцентировали внимание на том, что нынешними исполнительными агентами этой программы в Украине являются Министерство здравоохранения, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Национальная академия аграрных наук и Минобороны. 

Согласно действующему законодательству Украины, Минздрав и Минобороны являются центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров.

"Деятельность украинских биологических лабораторий в пользу Министерства обороны США была предметом многочисленных журналистских расследований, в ходе которых получена информация о том, что в 2010–2012 годах власти Украины инициировали проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями.  Проверкой выявлен ряд грубых нарушений, которые могут привести к утечке штаммов опасных инфекций. Даже зафиксирован факт вывода вытяжной вентиляции в помещение дошкольного учреждения", – говорится в запросе Виктора Медведчука и Рената Кузьмина.

В связи с этим, депутаты просят премьер-министра, а также руководителей Минздрава и Минобороны сообщить, соответствует ли действительности информация о проведении правительственными комиссиями Украины проверок по вопросам соблюдения норм безопасности американскими биолабораториями, создание  и функционирование которых финансируется правительством США по условиям Соглашения о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, от 29 августа 2005 года. Если эта информация верна, то когда, кем, где именно и какие проверки проводились и каковы результаты этих проверок.

Также Медведчук запрашивает информацию о том, в каких населенных пунктах расположены биолаборатории, в которых выявлены нарушения норм безопасности, и какие меры реагирования приняты властью для устранения нарушений, если таковые имели место.

Кроме того, народные депутаты требуют ответа на вопрос, действительно ли имел место факт вывода вытяжной вентиляции биолаборатории в помещение дошкольного детского учреждения. Если да, то в каком населенном пункте находится лаборатория и это детское учреждение.

Помимо этого, Медведчук просит сообщить, было ли инициировано досудебное расследование фактов нарушений, выявленных в ходе проверок биолабораторий и направлялись ли материалы проверок в правоохранительные органы или в органы прокуратуры.

В подтверждение информации Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин просят предоставить копии актов проверок (если таковые проводились), писем в правоохранительные органы (органы прокуратуры) и актов правительства по рассмотрению результатов проверок.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/medvedchuk_i_kuzmin_potrebovali_ot_vlasti_otcheta_o_proverkah_amerikanskih_biolaboratorij_v_ukraine.html
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