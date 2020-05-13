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КСУ рассмотрит конституционность закона о земле по представлению ОПЗЖ, - Медведчук

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук объяснил, какие законы Украины нарушает принятый депутатами закон о рынке земли

сегодня, 17:30
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КСУ рассмотрит конституционность закона о земле по представлению ОПЗЖ, - Медведчук

Верховная Рада при принятии закона о земле нарушила конституционную процедуру рассмотрения и принятия законов, таким образом поправ принцип верховенства права, закрепленный статьей 8 Конституции Украины и нарушив ряд статей Основного Закона, заявили в ОПЗЖ.  В связи с этим "Оппозиционная платформа – За жизнь" направила в Конституционный Суд представление о признании данного закона неконституционным. 

Об этом сообщил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. 

"Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь", выполняя свое обещание и стремясь помешать циничному и противозаконному ограблению украинского народа, направили в Конституционный Суд Украины представление о признании не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года, поскольку его принятие Верховной Радой Украины произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а положения закона, как и его цель, противоречат нормам Основного Закона", – проинформировал политик.

В ОПЗЖ считают, что есть все основания для признания закона не соответствующим Конституции Украины полностью, так как нормы оспариваемого закона по внедрению рыночного оборота земель  нарушают ряд статей Основного Закона.

Виктор Медведчук перечислил статьи Конституции, которые нарушил принятый закон: "статью 13 – лишая украинский народ права собственности на землю и ее ресурсы; статью 14 – выводя землю как основное национальное богатство из-под особой охраны государства; статью 17 – создавая угрозу территориальной целостности Украины, обеспечение которой является делом всего Украинского народа как собственника земли и ее ресурсов; статью 73 – нарушая конституционный принцип территориального верховенства Украинского народа как собственника земли и ее ресурсов, так как вопросы, касающиеся земли, которая является объектом собственности Украинского народа, не могут решаться вопреки его воле, без волеизъявления граждан Украины на всеукраинском референдуме".

Кроме того, продолжил парламентарий, Верховная Рада нарушила конституционную процедуру рассмотрения и принятия законов, таким образом поправ принцип верховенства права, закрепленный статьей 8 Конституции.

"Мы будем добиваться отмены антиконституционного закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", принятого под давлением МВФ, Всемирного банка и международных финансовых корпораций, которое осуществляется в условиях тотального внешнего управления, грубо нарушающего и ограничивающего суверенитет и независимость Украины, а также конституционные права наших граждан", – подытожил Виктор Медведчук.



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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/viktor_medvedchuk_konstitucionnyj_sud_zaregistriroval_vnesennoe__oppozicionnoj_platformoj_l_za_zhizn__predstavlenie_otnositelno_priznanija_nekonstitucionnym_zakona_o_prodazhe_zemli.html
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