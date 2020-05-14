Медведчук: Продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет

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Председатель политического совета партии "Оппозиционная
платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что
продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет.
По его словам, это хорошо, что Зеленский подписал указ о
расширении списка должностных лиц и их полномочий, которые будут направлены на
реализацию в отдельных рабочих подгруппах ТКГ. Но без выполнения Минских
соглашений и парижского коммюнике, считает Медведчук, никакого мирного
урегулирования не будет.
Народный депутат рассказал, что на текущий момент вопрос
Донбасса отошел на задний план из-за пандемии коронавируса.
"Думаю, что это временно, потому что мир в стране, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс остается и будет и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы, и с учетом этой власти в ближайшие годы темой номер один. Никаких реальных шагов власть в направлении мирного урегулирования не сделала и, как видно из ее заявлений, делать не собирается", — резюмировал Виктор Медведчук.
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