Медведчук: Продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет.

По его словам, это хорошо, что Зеленский подписал указ о расширении списка должностных лиц и их полномочий, которые будут направлены на реализацию в отдельных рабочих подгруппах ТКГ. Но без выполнения Минских соглашений и парижского коммюнике, считает Медведчук, никакого мирного урегулирования не будет.

Народный депутат рассказал, что на текущий момент вопрос Донбасса отошел на задний план из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, что это временно, потому что мир в стране, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс остается и будет и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы, и с учетом этой власти в ближайшие годы темой номер один. Никаких реальных шагов власть в направлении мирного урегулирования не сделала и, как видно из ее заявлений, делать не собирается", — резюмировал Виктор Медведчук.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!