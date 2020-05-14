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Медведчук: Продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет

Народный депутат Виктор Медведчук считает, что вопрос Донбасса отошел на второй план из-за коронавируса

сегодня, 18:00
Автор:

• Антон Корнилов

Медведчук: Продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что продвижения в вопросах мирного урегулирования на Донбассе нет.

По его словам, это хорошо, что Зеленский подписал указ о расширении списка должностных лиц и их полномочий, которые будут направлены на реализацию в отдельных рабочих подгруппах ТКГ. Но без выполнения Минских соглашений и парижского коммюнике, считает Медведчук, никакого мирного урегулирования не будет.

Народный депутат рассказал, что на текущий момент вопрос Донбасса отошел на задний план из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, что это временно, потому что мир в стране, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс остается и будет и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы, и с учетом этой власти в ближайшие годы темой номер один. Никаких реальных шагов власть в направлении мирного урегулирования не сделала и, как видно из ее заявлений, делать не собирается", — резюмировал Виктор Медведчук.



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Источник: https://youtu.be/cpr-e86zGPc
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